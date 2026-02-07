Головна Країна Суспільство
2027 рік? Зеленський пояснив, чому Україну треба прийняти в ЄС поскоріше

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
2027 рік? Зеленський пояснив, чому Україну треба прийняти в ЄС поскоріше
Зеленський заявив європейським лідерам, що Україна технічно буде готова до вступу у Європейський Союз до 2027 року
фото: АР

Президент: «Американці кажуть, що Росія не буде суперечити вступу України в ЄС. А я, як президент України, кажу, що я не вірю»

Президент України Володимир Зеленський заявив європейським лідерам, що Україна технічно буде готова до вступу у Європейський Союз до 2027 року. Президент наголосив, що питання завершення війни та надання Україні гарантій безпеки мають розглядатися паралельно, а членство України в ЄС – одна з ключових гарантій безпеки. Про це глава держави розповів на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Американці кажуть, що Росія не буде суперечити вступу України в ЄС. Це закріплено в 20-пунктному плані. А я, як президент України, кажу, що я не вірю, що Росія не буде зупиняти наш рух в ЄС. Тому що є практика не своїми руками, а через інших субʼєктів це робити – і ми всі розуміємо, які це субʼєкти. Тому ми і говоримо: назвіть дату», – розповів президнт.

За словами Зеленського, Україна наполягає на фіксації конкретної дати вступу, оскільки йдеться про формат домовленостей, який передбачає участь України, Європи, США та Росії, а також зобов’язання Вашингтона виступити гарантом того, що ніхто не блокуватиме євроінтеграцію.

«Під датою буде підпис України, Європи, США і Росії. Це 20 пунктів плану, там чотири сторони підписанти. Європа, яка підписує. І Сполучені Штати Америки беруть на себе обов'язок, що вона є гарантом, що ніхто не буде блокувати. Наприклад, коли ми говоримо, чи будуть Сполучені Штати Америки працювати з деякими європейськими субʼєктами політично, щоб вони не блокували, – так, вони беруть на себе цю відповідальність. І хтось від ЄС, хто буде їх представляти на підписанні», – додав очільник країни.

Окремо Зеленський розповів про те, як будуть підписуватись майбутні безпекові домовленості.

«Перше: ми з Америкою підписуємо двосторонній документ про гарантії безпеки, який іде в Конгрес Сполучених Штатів і в парламент України. Тут все абсолютно зрозуміло. Друге. Передбачалося, що є «коаліція охочих і договір», який йде в парламенти Європи та інших країн, які є учасниками «коаліції охочих».

Третє. ЄС, який закріплений в 20 пунктах. Тоді повинна бути домовленість вже з ЄС і карта дій, що Україна повинна дуже швидко робити, щоб отримати фаст-трек і щоб це справді спрацювало як гарантія безпеки для України та всієї Європи і не було порушено Росією», – резюмував президент.

Також передбачається ще один короткий рамковий документ, як об'єднати всіх – Україну, Америку і Європу та інші країни, учасниці «коаліції охочих», щодо гарантій безпеки.

Раніше Зеленський казав, що технічна готовність України до вступу в Європейський Союз очікується у 2027 році, зокрема після завершення відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026-го.

Варто зазначити, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу з 1 січня 2027 року є нереалістичним. 

Теги: Європа Володимир Зеленський євроінтеграція Європейський Союз

