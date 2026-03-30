Помер засновник і керівник легендарного гурту «Соколи»

Народний артист відійшов у небуття після тривалої хвороби
фото: Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міськради

Михайло Мацялко присвятив своє життя українській пісні та культурі

У понеділок, 30 березня, після тривалої хвороби відійшов у вічність видатний український співак, народний артист України, засновник і незмінний художній керівник легендарного гурту «Соколи» Михайло Мацялко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

Михайло Мацялко присвятив своє життя українській пісні та культурі. Разом із нині покійним братом Іваном Мацялком та дружиною Марією Шалайкевич він стояв біля витоків створення колективу.

Гурт «Соколи» було створено 20 січня 1990 року, де Михайло Мацялко став художнім керівником гурту. Поруч з Михайлом роботу провідним солістом гурту починав молодший брат Іван – скрипаль. Марія Шалайкевич – солістка і композитор. Пісня «Все це дари Божі», яку Марія Шалайкевич написала на слова невідомого автора, українця з Америки, стала візитівкою «Соколів».

Ігор Лешишак – скрипаль, гітарист та вокаліст. Подружжя Ярослав та Наталія Дуби закінчили Львівську консерваторію. Ярослав – музикант, композитор. Іван Остапчук – бас-гітара. Його твори: «Пісня твого сина», «Соколи з Канади, Соколи зі Штатів», «А пісня родом з Карпат», гімн дрогобицької футбольної дружини «Галичини» входять до репертуару гурту «Соколи».

Михайло Мацялко з дружиною
Ансамбль із Дрогобича здобув широку популярність, збирав аншлаги на стадіонах і в найбільших концертних залах, представляючи українську пісню далеко за межами держави. Їх щиро зустрічали у США, Канаді, Великій Британії, Аргентині та інших країнах світу, зокрема, у 1990–1992 роках «Соколи» давали понад 40 концертів щорічно у Канаді, США.

У 1992 році гурт здійснив всеукраїнське турне «Захід–Схід», присвячене 50-річчю УПА. Колектив тричі брав участь у Міжнародному фестивалі «Слов'янський базар», став лауреатом всеукраїнських пісенних вернісажів – 1993, 1994, 1995. 1999 року встановили абсолютний рекорд: то був пік їхньої популярності, їхнє всеукраїнське турне тривало девʼять місяців, за цей час дали понад 170 сольних концертів.

Український музичний гурт з Дрогобича «Соколи»
фото з відкритих джерел

Як відомо, 28 липня 2007 року відійшов у вічність Іван Мацялко – видатний співак, народний артист України та один із засновників та соліст ансамблю «Соколи».

Читайте також

Софія Ротару подякувала Володимиру Івасюку
День народження Івасюка. Софія Ротару опублікувала романтичне фото з подякою
4 березня, 17:07
Іранські ударні безпілотники атакували військову базу поблизу аеропорту Ербіля
Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата
13 березня, 04:16
Помер актор Василь Скромний, відомий роллю у «Пригодах Електроніка»
Помер актор Василь Скромний, відомий роллю у «Пригодах Електроніка»
13 березня, 14:11
ЗСУ розширюють зону ураження великою кількістю безпілотників
ЗСУ «душать» російські сили на передовій за допомогою нової стратегії – The Telegraph
14 березня, 15:52
Микола Ніколаєв був переможцем регіональних та всеросійських турнірів з боксу
Сили оборони на фронті знищили титулованого російського боксера
19 березня, 13:04
Боєприпас зденотував у руках жінки
У Херсоні загинула жінка через вибух боєприпасу
22 березня, 22:34
У ліквідованого окупанта залишилося п'ятеро дітей
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з кікбоксингу
28 березня, 11:14
Співробітники ДСНС Києва прибули на місце і знайшли одного хлопця, який загинув від ураження струмом
У Києві троє підлітків залізли на дах потяга: один загинув, двоє опинилися у лікарні
Вчора, 19:49
Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років
Втік від медсестер та випив пива. Королівський біограф розкрив останні митті життя принца Філіпа
Сьогодні, 15:27

Росіянин та співавтор фільму «Містер Ніхто проти Путіна» освятив свою статуетку Оскара в Парижі (фото)
Росіянин та співавтор фільму «Містер Ніхто проти Путіна» освятив свою статуетку Оскара в Парижі (фото)
Притула втрутився у скандал із чоловіками Полякової та Єфросиніної
91-річна бабуся Олі Фреймут розвеселила мережу (відео)
Саундпродюсер пісень Тіни Кароль та «Бумбоксу» звинуватив артистів у шахрайстві: деталі конфлікту
«Мій хороший друг». Ющенко вирішив врятувати репутацію Поплавського
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
