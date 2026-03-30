Помер засновник і керівник легендарного гурту «Соколи»

Михайло Мацялко присвятив своє життя українській пісні та культурі

У понеділок, 30 березня, після тривалої хвороби відійшов у вічність видатний український співак, народний артист України, засновник і незмінний художній керівник легендарного гурту «Соколи» Михайло Мацялко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

Разом із нині покійним братом Іваном Мацялком та дружиною Марією Шалайкевич він стояв біля витоків створення колективу.

Гурт «Соколи» було створено 20 січня 1990 року, де Михайло Мацялко став художнім керівником гурту. Поруч з Михайлом роботу провідним солістом гурту починав молодший брат Іван – скрипаль. Марія Шалайкевич – солістка і композитор. Пісня «Все це дари Божі», яку Марія Шалайкевич написала на слова невідомого автора, українця з Америки, стала візитівкою «Соколів».

Ігор Лешишак – скрипаль, гітарист та вокаліст. Подружжя Ярослав та Наталія Дуби закінчили Львівську консерваторію. Ярослав – музикант, композитор. Іван Остапчук – бас-гітара. Його твори: «Пісня твого сина», «Соколи з Канади, Соколи зі Штатів», «А пісня родом з Карпат», гімн дрогобицької футбольної дружини «Галичини» входять до репертуару гурту «Соколи».

Михайло Мацялко з дружиною

Ансамбль із Дрогобича здобув широку популярність, збирав аншлаги на стадіонах і в найбільших концертних залах, представляючи українську пісню далеко за межами держави. Їх щиро зустрічали у США, Канаді, Великій Британії, Аргентині та інших країнах світу, зокрема, у 1990–1992 роках «Соколи» давали понад 40 концертів щорічно у Канаді, США.

У 1992 році гурт здійснив всеукраїнське турне «Захід–Схід», присвячене 50-річчю УПА. Колектив тричі брав участь у Міжнародному фестивалі «Слов'янський базар», став лауреатом всеукраїнських пісенних вернісажів – 1993, 1994, 1995. 1999 року встановили абсолютний рекорд: то був пік їхньої популярності, їхнє всеукраїнське турне тривало девʼять місяців, за цей час дали понад 170 сольних концертів.

Український музичний гурт з Дрогобича «Соколи» фото з відкритих джерел

Як відомо, 28 липня 2007 року відійшов у вічність Іван Мацялко – видатний співак, народний артист України та один із засновників та соліст ансамблю «Соколи».