Під час теракту у Києві 18 квітня загинув уродженець Черкащини Владислав Жидков

Молодий чоловік працював у супермаркеті «Велмарт», де стрілок узяв у заручники відвідувачів

Під час стрілянини, яку влаштував у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви, загинув випускник Смілянської школи Владислав Жидков. Про це повідомила заступниця з навчально-виховної роботи Смілянської ЗОШ №11 Людмила Хижкіна, інформує «Главком».

Людмила Хижкіна розповіла, що Владислав Жидков був випускником 2018 року: «Ми пам’ятаємо Влада як старанного учня, завжди прив, ітного, доброго та товариського юнака. Він був сповнений енергії та великих сподівань на майбутнє, які, на жаль, обірвалися так раптово і трагічно».

Колектив закладу висловлює глибоке співчуття родині Владислава.

«Я його вчила, добре пам'ятаю Владика, добрий і щирий хлопець! Не так давно бачились... », – написала вчителька Ольга Орлова.

«Як я любила цю дитину, світлий, добрий , виріс на очах…неможливо усвідомити, страшна втрата… Ну як же так, як? Світла тобі памʼять наш рідний», – написала Алла Сафронова.

Молодий чоловік працював у супермаркеті «Велмарт», де стрілок узяв у заручники відвідувачів. Він загинув на робочому місці.

Квіти на вході до супермаркету, де сталася стрілянина фото: Ірина Золотаревич/Facebook

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано. Підозрюваний у стрілянині в Києві Дмитро Васильченков має родинні зв’язки з Росією, а його публічна активність містила антиукраїнські заяви.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів.

Раніше генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

До слова, реакція поліції під час теракту в столиці 18 квітня 2026 року викрила глибинну проблему українського законодавства: правоохоронці часто вагаються, чи застосовувати зброю через страх опинитися за ґратами. Про це заявив адвокат Олег Мицик, коментуючи дії силовиків під час надзвичайної події.