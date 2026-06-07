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У Києві чоловік ходив подвір’ям біля багатоповерхівки і стріляв

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві чоловік ходив подвір’ям біля багатоповерхівки і стріляв
Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України
фото: Патрульна поліція Києва

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, зброю вилучили для експертизи

У Дарницькому районі столиці сталася стрілянина біля багатоповерхівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

За словами правоохоронців на спецлінію 112 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить подвір’ям житлового будинку та стріляє.

Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою, де виявили чоловіка з предметом, схожим на зброю, а також гільзи, ймовірно, залишені після пострілів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Зброю вилучили для експертизи.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України та розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві поліцейські оголосили про підозру 43-річній жінці, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку у Святошинському районі. Зловмисниця кілька разів вистрілила в 27-річного чоловіка після того, як він зробив компанії зауваження через галас. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції від лікаря швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що у квартирі на проспекті Академіка Корольова виявлено та госпіталізовано 27-річного чоловіка з пораненням руки та живота.

Раніше у Бориспільському районі поліція затримала місцевого жителя, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири та пошкодив чужу автівку. Інцидент стався напередодні, 28 травня, у місті Яготин. Близько 15:16 до правоохоронців звернулася жінка, яка заявила, що її сусід вистрілив із рушниці прямо з вікна багатоповерхівки.

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Теги: поліція чоловік стрілянина Київ

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