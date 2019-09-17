Київ «стоїть» у вечірніх заторах



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Ускладнено рух у бік лівого берега на Північному та Південному мостах

Велике скупчення машин спостерігається, як на правому, так і на лівому берегах

У Києві ввечері у вівторок, 17 вересня, утворилися затори на правому та лівому берегах.

Про це повідомляють дані Google Maps.

Зазначається, що на правому березі спостерігаються затори на бульварі Дружби Народів, на вулиці Миколи Грінченка, на вулиці Ямська, на вулиці Бастіонна, на вулиці Академіка Філатова, на вулиці Предславинська, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Новогоспитальной, на Наддніпрянському шосе, на вулиці Шота Руставелі, на вулиці Панаса Мирного, на бульварі Тараса Шевченка, на Дніпровському спуску, на вулиці Терещенківська, на Золотоворітському проспекті, на вулицях Льва Толстого, Казимира Малевича, Глибочицькій, Павловській, на проспекті Перемоги, на Великій Окружній дорозі, на вулиці Данила Щербаківського, на Куренівському проспекті.

Крім того, ускладнено рух у бік лівого берега на Північному та Південному мостах.

Також на лівому березі затори утворилися на проспектах Миколи Бажана, Петра Григоренка, на вулицях Дніпровській набережній, Тепловозній, Ревуцького, Здолбунівській, Березняківській, на Дарницькому шосе, на вулиці Вифлеємській, на проспекті Юрія Гагаріна, на Бориспільському шосе.

Нагадаємо, з четверга, 19 вересня, до Києва з боку Борисполя обмежать в'їзд вантажного транспорту у зв'язку з збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 16 вересня біля станції метро «Славутич» в Києві близько 30 автомобілів облили кислотою.