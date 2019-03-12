Київ увійшов до топ-10 міст світу за рентабельністю інвестицій



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У Каннах мер столиці Віталій Кличко отримав відзнаку за зниження бюрократії

Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій, а також отримав відзнаку за зниження бюрократії.

Таку оцінку свого розвитку українська столиця отримала в конкурсі «fDi Location Awards», що проводить спеціалізований журнал Foreign Direct Investment (видає його Financial Times). Конкурс щороку визначає найуспішніші міста світу з точки зору інвестиційної привабливості і проводить церемонію нагородження найкращих під час міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах.

Нагороду Києва у Каннах отримав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба київського голови.

Також Кличко представив на MIPIM стенд Києва та інвестиційні проекти, до яких українська столиця пропонує долучитися іноземному бізнесу.

«Сьогодні ми представляємо тут Україну і її столицю. Як мер Києва хочу відзначити, що наше місто сьогодні динамічно розвивається, показуючи приклад перетворень всій країні. Київ - дуже привабливий і перспективний для світових інвесторів. І свідченням цьому є те, що протягом кількох останніх років 60 відсотків усіх інвестицій в Україну приходять саме в Київ, що провідні рейтингові агентства підвищили позиції Києва. І залучення інвестицій сьогодні - один з наших пріоритетів. Щоб столиця розвивалася, ставала гарнішаю і комфортнішою», - підкреслив мер Києва.

Цьогорічна виставка нерухомості зібрала 26 тисяч учасників зі 100 країн світу. Захід відвідають майже 6 тисяч міжнародних інвесторів та майже 4 тисячі топ-керівників найвпливовіших компаній з усіх секторів міжнародної нерухомості.

Цьогорічною темою виставки став розвиток галузі нерухомості у найближчі 30 років під впливом нових тенденцій щодо її довговічності.

MIPIM - це унікальна міжнародна платформа для ознайомлення з новими проектами з розвитку територій, урбаністичних зон та туризму, зустрічей з потенційними партнерами для залучення інвестицій.

Раніше повідомлялося, що за рентабельністю інвестицій з точки зору ефективності залучених ресурсів Київ увійшов у десятку європейських міст.