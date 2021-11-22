У Київ іде похолодання. Синоптики дали прогноз на тиждень
У вівторок у столиці можливий дощ із мокрим снігом
У вівторок, 23 листопада, в Києві очікується похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«Вночі до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу 1-3 градусів тепла», – написала вона.
Також завтра у столиці можливі дощ і мокрий сніг, проте опади будуть невеликими.
Діденко прогнозує, що у другій половині тижня, ближче до вихідних, у Києві знову потеплішає.
«Отже, найближчим часом: похолодання, під вихідні – потепління, на наступному тижні знову похолодання», – зазначила вона.
Як повідомлялося, 22 листопада у столиці істотних опадів не буде. Сонце виглядатиме з-за хмар. Вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні +6...+8 градусів, а вночі – +4...+6.