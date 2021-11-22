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    У Київ іде похолодання. Синоптики дали прогноз на тиждень

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    Наступна ніч в Києві буде морозною з мокрим снігом - У Київ іде похолодання. Синоптики дали прогноз на тиждень
    Наступна ніч в Києві буде морозною з мокрим снігом
    фото: glavcom.ua

    У вівторок у столиці можливий дощ із мокрим снігом

    У вівторок, 23 листопада, в Києві очікується похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Вночі до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу 1-3 градусів тепла», – написала вона.

    Також завтра у столиці можливі дощ і мокрий сніг, проте опади будуть невеликими.

    Синоптична карта з прогнозом на 23 листопада

    Синоптична карта з прогнозом на 23 листопада

    Діденко прогнозує, що у другій половині тижня, ближче до вихідних, у Києві знову потеплішає.

    «Отже, найближчим часом: похолодання, під вихідні – потепління, на наступному тижні знову похолодання», – зазначила вона.

    Як повідомлялося, 22 листопада у столиці істотних опадів не буде. Сонце виглядатиме з-за хмар. Вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні +6...+8 градусів, а вночі – +4...+6.

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    Теги: прогноз погоди Київ дощ Наталка Діденко
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    У Київ іде похолодання. Синоптики дали прогноз на тиждень