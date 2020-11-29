Посли G7 відреагували на приватизацію державних активів в Україні

У G7 підтвердили свою підтримку прозорої та справедливої приватизації

У «Великій сімці» переконані, що приватизація зменшить корупцію та сприятиме розвитку економіки

Посли країн Великої сімки (G7) під час зустрічі з головою Фонду державного майна заявили про свою підтримку прозорої та справедливої приватизації державних активів. Про це йдеться на сторінці головування США в групі послів G7 у Twitter.

«Посли країн G7 зустрілися з головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком і підтвердили свою підтримку прозорої та справедливої приватизації державних активів, відзначаючи вражаючий прогрес, досягнутий ФДМУ за минулий рік», – йдеться у повідомленні.

(1/2) G7 Ambassadors met with State Property Fund head Dmytro Sennychenko to reiterate their support for the transparent and fair privatization of state-owned assets, noting the impressive progress SPFU has made in the past year. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 28, 2020

Крім цього, у G7 наголосили, що «приватизація – важлива реформа, яка зменшить корупцію та відкриє нові можливості для розвитку економіки».

Нагадаємо, G7 – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада). Лідери цих країн регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем і намагаються узгоджувати свою економічну політику.

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