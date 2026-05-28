На вулиці Богатирській рух транспорту частково обмежено до 7 червня (схема)

Із 29 травня до 7 червня частково обмежуватимуть рух транспорту вул. Богатирською в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Фахівці вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від АЗС «КЛО» до вул. Куренівської.

На час робіт рух транспорту організують із протилежного боку вулиці по одній смузі в кожному напрямку.

Із 29 травня до 7 червня частково обмежено рух на вул. Богатирській в Оболонському районі (схема) фото: «Київавтодор»

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у столиці розпочалися масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також до 31 травня частково обмежено рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці.

До слова, у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.