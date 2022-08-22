Столицю затягнуло смогом: влада терміново звернулася до киян

До Києва перемістилася повітряні маси пилу з південно-східного напрямку

Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста

Сьогодні у Києві, 22 серпня, спостерігається задимлення повітря. Київська влада закликала мешканців не поспішати з прогулянками. Про це повідомляє КМДА.

«Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку», – йдеться в повідомленні.

Так, на лівому березі вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як згодом завили в ДСНС Київської області, на території регіону не зафіксовано жодної пожежі на торфовищах та у екосистемах. Рятувальники просять зберігати спокій.

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