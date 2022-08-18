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Кремль накрила хмара диму (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль накрила хмара диму (відео)
Найближчі 36-48 годин збережеться вітер, що несе до Москви з Рязанської області дим і запах гару
фото: росЗМІ

Біля Кремля –​​ серпанок і легкий запах гару

Столицю рашистів Москву накрила хмара диму, яка йде з Рязанської області. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. 

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«Біля Кремля –​​ серпанок і легкий запах гару, але ситуація поки що далека від смогу 2010 року», – йдеться у повідомленні.

Про задимленість над Москвою написала і блогерка Ксенія Собчак. «Дим і запах гару заповнюватимуть Москву ще дві доби.  За даними синоптиків, найближчі 36-48 годин збережеться вітер, що несе до Москви з Рязанської області дим і запах гару.

Вона також повідомила про забруднення повітря. «За попереднім прогнозом 18 серпня збережеться південно-східний напрямок перенесення повітряних мас. У нічні та ранкові години можливе підвищення концентрацій з можливою короткочасною появою запахів гару в атмосферному повітрі. Вдень за рахунок активних процесів перемішування повітряних мас очікується зниження рівня забруднення атмосфери», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці червня у Москві велика пожежа. Також у серпні виникла пожежа на складі Ozon у місті Істра в Росії сягнула 50 тис. квадратних метрів. Відомо, що жертвою пожежі стала одна людина, ще 13 постраждали

Теги: Москва росія пожежа

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