У Києві збільшилася кількість постраждалих від атаки

Кількість постраждалих у Києві зросла до 13, підтверджено загибель двох людей

У Києві зросла кількість постраждалих від нічної атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про 13 постраждалих, підкресливши, що нічні удари балістикою є актом чистого терору проти цивільної та житлової інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тимура Ткаченка.

Цієї ночі російські терористи вдарили по щонайменше чотирьох локаціях у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Підтверджено загибель двох людей. Одна з жертв, у яку поцілила Росія, померла у лікарні швидкої допомоги від дуже важких осколкових поранень. Кількість поранених зросла до щонайменше 13 осіб, і продовжують надходити нові звернення.

У Дніпровському районі вирва від ворожої зброї винесла багато вікон, посікло склом та уламками руки й ноги людей. Значних пошкоджень зазнав дитячий садок.

«Жодних боєприпасів, жодних військових виробництв. Російські терористи бʼють балістикою по нашій цивільній та житловій інфраструктурі. Все, що ми бачимо – це чистий терор», – заявив Ткаченко.

Тимур Ткаченко відзначив потужну роботу Лікарні швидкої допомоги, яка виконує 46% всієї ургентної хірургії Києва та є основною опорою для постраждалих. Водночас він пообіцяв публічно підняти питання про проблеми закладу, які має вирішити місто як балансоутримувач.

Начальник КМВА також заявив, що присвятить наступний тиждень проблемі міського резерву на випадок надзвичайних ситуацій, оскільки першочергові роботи на об'єктах часто виконують волонтери, а не міські служби.

Попри весь терор, Ткаченко підкреслив міцність киян: «Попри все, Київ живе і наші люди дуже міцні. Один з постраждалих просто оправився, встав і пішов по своїх справах. Водночас поруч з місцями, де ще працюють рятувальники, люди відкрили магазини».

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами.

Як відомо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. За попередніми даними, окупанти застосували балістичні ракети. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю.