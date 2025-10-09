Головна Київ Новини
У Києві з’являться мобільні укриття: рішення Київради

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві з'являться мобільні укриття: рішення Київради
Мобільні укриття не замінюють повноцінні захисні споруди
фото: КМДА

Київ отримає 500 мобільних укриттів, розподілених з урахуванням потреб усіх адміністративних районів

Депутати Київради ухвалили зміни до Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми м. Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2025 роки, продовживши її дію до 2028 року. Нововведення передбачають закупівлю первинних (мобільних) укриттів у столиці. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА, інформує «Главком».

За планом, Київ отримає 500 мобільних укриттів, розподілених з урахуванням потреб усіх адміністративних районів. Визначення конкретних місць розташування та потреб у укриттях покладено на районні адміністрації.

У департаменті наголошують, що мобільні укриття не замінюють повноцінні захисні споруди, особливо під час нового будівництва або реконструкції об’єктів. Їхня ефективність обмежена через застосування агресором ракетної зброї, яка значно потужніша за звичайні засоби ураження.

Первинні укриття виготовляють та встановлюють відповідно до національних стандартів і технічних регламентів. Вони призначені для використання у місцях скупчення людей на відкритій місцевості – на зупинках транспорту, у парках і на місцях відпочинку. 

Первинне (мобільне) укриття не є об’єктом будівництва, благоустрою, тимчасовою спорудою для життєзабезпечення населення або провадження підприємницької діяльності в розумінні Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та об’єктом нерухомого майна в розумінні Цивільного кодексу України.

Нагадаємо, у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Голова Оболонської РДА пояснив, що це частина довгострокової стратегії розвитку безпекового простору столиці, яка враховує досвід Ізраїлю.

Зауважимо, що протирадіаційні укриття на Оболоні – не перші у столиці. Ще у грудні минулого року мер Києва Віталій Кличко перевірив два збудовані протирадіаційні сховища в дошкільних закладах Дарницького району – на проспекті Миколи Бажана (дитсадок №741) та на вулиці Вишняківській (дитсадок №149). Об’єкти вже введені в експлуатацію та приймають дітей.

