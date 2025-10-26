Головна Київ Новини
У Києві БпЛА влучив у девʼятиповерховий будинок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві БпЛА влучив у девʼятиповерховий будинок
Київ атакували безпілотники
фото з відкритих джерел

Наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі

У ніч на 26 жовтня російська терористична армія б'є по Києву безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Як повідомив Ткаченко, уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку у Деснянському районі. 

Інформації щодо постраждалих наразі немає. Ткаченко просить всіх залишатися в укриттях. 

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів, а за іншою адресою в Деснянському районі падіння уламків на 16-поверховий будинок. Всі служби прямують на місці.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. За підтвердженою інформацією, загинули двоє людей. Постраждали 12 мешканців Києва. Троє з них перебувають у лікарнях.

Як відомо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю.  Пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлова забудова в районах лівого берега міста.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків біля житлових будинків за кількома адресами повибивало вікна та двері в помешканнях. Також пошкоджене приміщення дитячого садочка – вибиті вікна та двері.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння кількох складських приміщень та автомобілів.

У ДСНС повідомили, що станом на 23:30 пожежі у Деснянському та Дарницькому районах міста, спричинені ворожим обстрілом – ліквідовано. Продовжуються роботи з розбирання та проливання конструкцій будівель.

