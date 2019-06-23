КиївПрайд змінив маршрут через перекриту вулицю



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Марш рівності у Києві, 23 червня 2019 Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Противники Маршу перекрили вулицю Володимирську

Учасники Маршу рівності в Києві трохи змінили маршрут через те, що противники перекрили вулицю Володимирську. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що колона учасників Маршу рівності трохи змінила маршрут, і до площі Льва Толстого вони йшли по вулиці Терещенківській. Зазначимо, що до цього противники КиївПрайду перекрили Володимирську біля Червоного корпусу університету Шевченка.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 9 осіб, які готували провокації під час проведення Маршу рівності у Києві сьогодні, 23 червня.

Відзначимо, раніше з'явилася інформація про те, що поліція затримала декілька осіб, які намагалися доставити на місце проведення КиївПрайду екскременти, розфасовані у презервативах.

Раніше противники КиївПрайду підійшли впритул до місця проведення Маршу рівності у Києві. Правоохоронці посилили кордони та підтягнули загони кінної поліції. Також кореспондент Главкома повідомляє, що маршрут цьогорічного Маршу рівності дещо змінився - колона повернула на Пушкінську.