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    КиївПрайд змінив маршрут через перекриту вулицю

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    Марш рівності у Києві, 23 червня 2019&nbsp; - КиївПрайд змінив маршрут через перекриту вулицю
    Марш рівності у Києві, 23 червня 2019 
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Противники Маршу перекрили вулицю Володимирську

    Учасники Маршу рівності в Києві трохи змінили маршрут через те, що противники перекрили вулицю Володимирську. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

    Повідомляється, що колона учасників Маршу рівності трохи змінила маршрут, і до площі Льва Толстого вони йшли по вулиці Терещенківській. Зазначимо, що до цього противники КиївПрайду перекрили Володимирську біля Червоного корпусу університету Шевченка.

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    КиївПрайд змінив маршрут через перекриту вулицю
    КиївПрайд змінив маршрут через перекриту вулицю
    КиївПрайд змінив маршрут через перекриту вулицю
    КиївПрайд змінив маршрут через перекриту вулицю
    КиївПрайд змінив маршрут через перекриту вулицю

    Нагадаємо, правоохоронці затримали 9 осіб, які готували провокації під час проведення Маршу рівності у Києві сьогодні, 23 червня. 

    Відзначимо, раніше з'явилася інформація про те, що поліція затримала декілька осіб, які намагалися доставити на місце проведення КиївПрайду екскременти, розфасовані у презервативах.

    Раніше противники КиївПрайду підійшли впритул до місця проведення Маршу рівності у Києві. Правоохоронці посилили кордони та підтягнули загони кінної поліції. Також кореспондент Главкома повідомляє, що маршрут цьогорічного Маршу рівності дещо змінився - колона повернула на Пушкінську. 

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