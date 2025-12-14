Головна Одеса Новини
Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі
Наслідки обстрілу Одещини 13 грудня
фото: ДСНС

Для перевезення пасажирів на маршрутах трамваїв і тролейбусів працюють автобуси

Унаслідок одного з наймасованіших обстрілів Одеси у місті не курсує громадський електротранспорт. Усі тягові підстанції залишаються без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Одеської міськради.

Для перевезення пасажирів на маршрутах трамваїв і тролейбусів працюють автобуси:

  • По маршруту трамвая № 1 – посилено роботу громадського транспорту, що курсує просп. Князя Володимира Великого та Миколаївською дорогою;
  • По маршруту трамвая № 5 – забезпечено роботу одного автобуса на ділянці від Залізничного вокзалу до Аркадії (через Французький бульвар) та у зворотному напрямку. Інтервал руху – 60 хвилин;
  • По маршруту трамвая № 18 – забезпечено роботу автобуса на ділянці «11 ст. Великого Фонтану – 16 ст. Великого Фонтану». Інтервал руху – 60 хвилин.
  • По маршруту трамвая № 20 – забезпечено роботу одного автобуса. Інтервал руху – 60 хвилин.
  • По маршруту тролейбуса № 8 – забезпечено роботу автобусів маршруту № 208 на ділянці «Залізничний вокзал – Суперфосфатний завод». Інтервал руху – 30–40 хвилин.
  • По маршруту тролейбуса № 3 – забезпечено роботу автобусів маршруту № 233 на ділянці «Застава I – парк ім. Шевченка». Інтервал руху – 20-30 хвилин.
Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі фото 1

Також приватні перевізники збільшили кількість автобусів на міських маршрутах загального користування.

Нагадаємо, що сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Уночі знову були удари по українських громадах, є поранені.

За даними Одеської ОВА, цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників.

Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби.

Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах.

Нагадаємо, що 14 грудня через наслідки ворожих обстрілів на Одещині було тимчасово змінено розклад руху поїздів. 

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Одещині місто Арциз повністю залишилося без електрики. 

Теги: Одеса Одещина транспорт

Наслідки атаки на Одещину
На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік
Сьогодні, 06:56
В Одесі розгорнуто 16 пунктів роздачі технічної води
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
Вчора, 18:58
Правоохоронці оголосили підозри трьом фігурантам справи
На Одещині викрито схему з продажу дітей за кордон
9 грудня, 17:22
Павліченко відвідував проросійські мітинги в Одесі
Священник Московської церкви отримав вирок за виправдання агресії РФ
7 грудня, 10:05
Через ворожий удар виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури
Окупанти атакували Одесу: пошкоджено енергооб’єкт
4 грудня, 07:49
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
4 грудня, 03:52
Трамп анонсував заходи США проти венесуельських наркоторговців на суші
Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
28 листопада, 05:43
Учасники акції в Одесі
В Одесі введено нову систему на світлофорах
27 листопада, 08:58
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
27 листопада, 07:57

Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі
Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі
На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік
На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
