Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі

Унаслідок одного з наймасованіших обстрілів Одеси у місті не курсує громадський електротранспорт. Усі тягові підстанції залишаються без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Одеської міськради.

Для перевезення пасажирів на маршрутах трамваїв і тролейбусів працюють автобуси:

По маршруту трамвая № 1 – посилено роботу громадського транспорту, що курсує просп. Князя Володимира Великого та Миколаївською дорогою;

По маршруту трамвая № 5 – забезпечено роботу одного автобуса на ділянці від Залізничного вокзалу до Аркадії (через Французький бульвар) та у зворотному напрямку. Інтервал руху – 60 хвилин;

По маршруту трамвая № 18 – забезпечено роботу автобуса на ділянці «11 ст. Великого Фонтану – 16 ст. Великого Фонтану». Інтервал руху – 60 хвилин.

По маршруту трамвая № 20 – забезпечено роботу одного автобуса. Інтервал руху – 60 хвилин.

По маршруту тролейбуса № 8 – забезпечено роботу автобусів маршруту № 208 на ділянці «Залізничний вокзал – Суперфосфатний завод». Інтервал руху – 30–40 хвилин.

По маршруту тролейбуса № 3 – забезпечено роботу автобусів маршруту № 233 на ділянці «Застава I – парк ім. Шевченка». Інтервал руху – 20-30 хвилин.

Також приватні перевізники збільшили кількість автобусів на міських маршрутах загального користування.

Нагадаємо, що сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Уночі знову були удари по українських громадах, є поранені.

За даними Одеської ОВА, цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників.

Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби.

Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах.

Нагадаємо, що 14 грудня через наслідки ворожих обстрілів на Одещині було тимчасово змінено розклад руху поїздів.

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Одещині місто Арциз повністю залишилося без електрики.