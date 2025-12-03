Головна Світ Соціум
Названо найчистіше місто

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Польський Краків був визнаний найчистішим містом на планеті
У топ-10 також опинилися Варшава (Польща), Доха (Катар), Ер-Ріяд (Саудівська Аравія)

Краків названий найчистішим містом світу, що робить його найкомфортнішим для подорожей. Як передає «Главком», про це йдеться у дослідженні компанії Radical Storage, яка надає послуги безпечного зберігання багажу.

Уточнюється, що 98.5% відгуків туристів про чистоту у цьому польському місті позитивні.

Другий рядок у рейтингу посіла Шарджа (ОАЕ) із 98% позитивних коментарів. Замкнув трійку лідерів місто-держава Сінгапур – 97,9%.

У топ-10 також опинилися Варшава (Польща), Доха (Катар), Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Прага (Чехія), Маскат (Оман), Дубай (ОАЕ), Фукуока (Японія).

До слова, Молдова, яку колись називали найменш відвідуваною країною Європи, стрімко перетворюється на сенсацію. За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), Молдова стала третім найбільш ефективним європейським напрямком за перше півріччя 2025 року, зафіксувавши зростання кількості іноземних туристів на 62% порівняно з допандемічним 2019 роком. 

Раніше за підсумками туристичного сезону 2025 року, Європа підтвердила свій статус головного світового напрямку для мандрівників, а Іспанія стала абсолютною улюбленицею туристів. Згідно зі звітом туристичного сервісу eDreams ODIGEO, у топ-10 найпопулярніших напрямків потрапили одразу чотири іспанські міста.

