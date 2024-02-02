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Кожен третій – з новим авто чи нерухомістю: що цікавого задекларували нардепи

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кожен третій – з новим авто чи нерухомістю: що цікавого задекларували нардепи
Найбільше нових авто та об’єктів нерухомості з’явилося у депутатів з «Довіри» та «Слуги народу»
фото з відкритих джерел

Після повномасштабного вторгнення депутати стали частіше отримувати майно в користування

Кожен третій нардеп за перший рік повномасштабної війни придбав авто чи нерухомість. Такі дані публікує «ЕП», проаналізувавши декларації депутатів за 2022 рік, термін подання яких сплив 31 січня 2024 року.

За перший рік війни депутати задекларували 134 нові транспортні засоби, крім 304-х, які вони вже мали. 109 депутатів набули хоча б одне нове авто, а чверть сотні народних обранців машин не мають або не подали декларацій. Серед найулюбленіших марок нардепів – Mercedes (19 авто) і Lexus (11 авто).

Що стосується нерухомості, то у депутатів з'явилося 260 нових об’єктів на додачу до майже тисячі набутих до війни (квартири, будинки і земельні ділянки). Новою нерухомістю обзавівся кожен третій депутат. З розрахунку на одного члена фракції найбільша частка нових активів – автомобілів та об’єктів нерухомості – у народних депутатів з групи «Довіра» і партії «Слуга народу».

Набагато популярнішим стало отримання майна в користування – про це свідчить аналіз близько 1,5 тис активів, які народні депутати набули з вересня 2019 року. До лютого 2022 року автомобілі в 58% нардепів були у власності, тоді як після початку війни – лише в 45% (до отримання значка народного депутата у 2019 році цифра сягала 77%). З майже тисячі об'єктів нерухомості до лютого 2022 року у власності були 59%, а тепер – лише 45% (до обрання депутатами цей показник становив 72%).

Нагадаємо, 10 жовтня 2023 року Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій

Як раніше повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом січня 2024 року розпочало проведення перших 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик-орієнтованим підходом.

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Теги: депутат нерухомість Mercedes Lexus автомобіль

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