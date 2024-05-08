Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київрада перейменувала проспект Правди на проспект ЄС

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Київрада перейменувала проспект Правди на проспект ЄС
Автором проєкту рішення про перейменування проспекту Правди є секретар КМДА і заступник міського голови Володимир Бондаренко
фото з відкритих джерел

Перейменування проспекту підтримали 62 депутати Київської міської Ради

У Києві з’явився проспект на честь Європейського Союзу – Київрада сьогодні, 8 травня, ухвалила рішення про перейменування проспекту Правди. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської Ради.

В рамках пленарного засідання депутати Київради ухвалили перейменування проспекту Правди на проспект ЄС. Спочатку рішення не було прийнято, оскільки свої голоси «за» віддали 60 депутатів (більшість становить 61 голос), але після втручання Марини Порошенко відбулося повторне голосування.

Під час повторного голосування перейменування проспекту підтримали вже 62 депутати, отже в Києві офіційно з’явився проспект на честь Європейського Союзу.

Проєкт рішення про перейменування проспекту Правди на проспект Євросоюзу з'явився ще рік тому. Його автор – секретар Київради і заступник міського голови Володимир Бондаренко. В тексті проєкту стверджують, що рішення покликано деколонізувати топоніміку української столиці, а варіант на честь Євросоюзу набрав найбільшу кількість голосів торік під час голосування киян в «Київ Цифровий».

Розпорядження київського міського голови Віталія Кличка про проведення спеціальної сесії з нагоди відзначення Дня Європи з'явилося 6 травня.

Як повідомлялося, у Комітеті Верховної Ради України схвалили нові назви для понад сотні населених пунктів, серед яких – Южне (на Порт-Аненталь), Павлоград (на Матвіїв) і Синельникове (на Ріднопілля).

До слова, на Хмельниччині мешканці села Червоне Шепетівського району обрали нову назву населеного пункту, відмовившись від історичної – Свинне. 

Український інститут національної пам’яті (УІНП) склав перелік з 1400 міст та сіл, які потрібно перейменувати, щоб їхні назви відповідали закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії».

Читайте також: Інститут нацпам'яті пояснив, що треба робити із Аркою дружби народів
Теги: Київрада декомунізація вулиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Диригентка Болонського оперного театру та американської Менрополітен-опера Оксана Линів
Диригентка Линів виступила за перейменування консерваторії імені Чайковського
11 квiтня, 17:59
Причиною обмеження руху транспорту є початок ремонту
У Києві на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту
8 квiтня, 21:12
Як зазначила Ксенія Семенова, позиція держави по НАУ – робити хороший інженерний університет
Національний авіаційний університет вперше очолила жінка
10 квiтня, 15:15
Провести демонтаж пам'ятника доручено одному з міських комунальних підприємств
На Одещині влада демонтує пам’ятник російському генералу
12 квiтня, 13:37
Шрифти для станції за власної ініціативи, безкоштовно розробив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль
На станції метро «Площа Українських Героїв» комунальники монтують нову назву
12 квiтня, 09:15
Депутатам Київської міськради та помічнику депутата загрожує 10 років ув'язнення
Перед судом постануть депутати Київради за ухилення від військової служби
3 травня, 14:12

Новини

Київрада перейменувала проспект Правди на проспект ЄС
Київрада перейменувала проспект Правди на проспект ЄС
Ліна Костенко та Валерій Залужний отримали звання «Почесного громадянина Києва» (оновлено)
Ліна Костенко та Валерій Залужний отримали звання «Почесного громадянина Києва» (оновлено)
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
Вбивство підлітка у київському фунікулері. Підозрюваний може сісти довічно
Вбивство підлітка у київському фунікулері. Підозрюваний може сісти довічно
Є травмовані, виникли пожежі: фото наслідків обстрілу Київщини
Є травмовані, виникли пожежі: фото наслідків обстрілу Київщини
Обстріл Київщини: зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області
Обстріл Київщини: зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
40K
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
14K
У Харкові та на Полтавщині пролунали вибухи
13K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
11K
Євробачення-2024: повне відео першого півфіналу
9524
Українських чоловіків більше не чекають у притулку для біженців у Нідерландах

Новини

Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Вчора, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua