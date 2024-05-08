Київрада перейменувала проспект Правди на проспект ЄС

Автором проєкту рішення про перейменування проспекту Правди є секретар КМДА і заступник міського голови Володимир Бондаренко

Перейменування проспекту підтримали 62 депутати Київської міської Ради

У Києві з’явився проспект на честь Європейського Союзу – Київрада сьогодні, 8 травня, ухвалила рішення про перейменування проспекту Правди. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської Ради.

В рамках пленарного засідання депутати Київради ухвалили перейменування проспекту Правди на проспект ЄС. Спочатку рішення не було прийнято, оскільки свої голоси «за» віддали 60 депутатів (більшість становить 61 голос), але після втручання Марини Порошенко відбулося повторне голосування.

Під час повторного голосування перейменування проспекту підтримали вже 62 депутати, отже в Києві офіційно з’явився проспект на честь Європейського Союзу.

Проєкт рішення про перейменування проспекту Правди на проспект Євросоюзу з'явився ще рік тому. Його автор – секретар Київради і заступник міського голови Володимир Бондаренко. В тексті проєкту стверджують, що рішення покликано деколонізувати топоніміку української столиці, а варіант на честь Євросоюзу набрав найбільшу кількість голосів торік під час голосування киян в «Київ Цифровий».

Розпорядження київського міського голови Віталія Кличка про проведення спеціальної сесії з нагоди відзначення Дня Європи з'явилося 6 травня.

Як повідомлялося, у Комітеті Верховної Ради України схвалили нові назви для понад сотні населених пунктів, серед яких – Южне (на Порт-Аненталь), Павлоград (на Матвіїв) і Синельникове (на Ріднопілля).

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Український інститут національної пам’яті (УІНП) склав перелік з 1400 міст та сіл, які потрібно перейменувати, щоб їхні назви відповідали закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії».