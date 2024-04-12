На Одещині влада демонтує пам’ятник російському генералу

Пам'ятник Тучкову підпадає під вимоги закону про заборону пропагування російської імперської політики в Україні

У Ізмаїлі на півдні Одеської області демонтують пам'ятник російському генералові Сергію Тучкову та перейменують ряд вулиць і провулків. Таке рішення ухвалила міська рада, повідомляє Суспільне.

У пояснювальній записці зазначено, що пам'ятник російському генералу та «першому градоначальнику міста» Тучкову підпадає під вимоги закону про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.

Заступник міського голови Сергій Лузанов повідомив, що провести демонтаж пам'ятника доручено одному з міських комунальних підприємств – наразі йому забезпечать належне зберігання, а після війни розглядатиметься варіант щодо виставлення його в одному з музеїв.

«Але поки про це говорити рано», – зауважив посадовець.

Також у місті перейменують низку назв, зокрема, три Першотравневих провулків стануть Територіальної оборони, вулиця Чайковського буде перейменована на Василя Симоненка, а сама вулиця генерала Тучкова стане Збройних сил України.

Як повідомлялося, арка Свободи українського народу в Києві, яка раніше називалася аркою Дружби народів, належить до символіки російської імперської політики і підлягає повному демонтажу. Такий висновок зробив Український інститут національної пам'яті.

До слова, на столичній станції метро «Площа Українських Героїв» встановлюють перші літери назви станції. Ще у травні 2023 року Київська міськрада ухвалила рішення перейменувати станцію метрополітену «Площу Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв».