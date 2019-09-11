Київрада після тривалої перерви збирається на засідання



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Засідання міської ради заплановано на четвер

У четвер, 12 вересня, відбудеться пленарне засідання ІХ сесії 8 скликання Київської міської ради. Про це повідомила пресслужба Київради.

Початок засідання о 10:00.

Засідання пройде у будівлі Київради.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що депутатів Київради намагаються підкупити, щоб зірвати наступне засідання.

Нагадаємо, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Однак тодішній уряд Володимира Гройсмана відмовився розглядати звільнення Кличка з посади голови КМДА.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Згідно із законом про столицю, голову КМДА призначає президент України у порядку, передбаченому Конституцією. Стаття 118 Конституції визначає, що «голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням Кабінету міністрів». Водночас у 2003 році Конституційний суд у висновку щодо ст. 118 Конституції визначив, що президент зобов'язаний призначати головою КМДА обраного мера.

Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

Керівники фракцій Київради звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Віталія Кличка на посаду голови КМДА, з якої його хочуть звільнити.