Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Міноборони повідомило, скільки грошей потрібно на реалізацію воєнної стратегії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони повідомило, скільки грошей потрібно на реалізацію воєнної стратегії
За словами заступника Федорова, у 2026 році Україні потрібно для реалізації стратегії $120 млрд
фото: Міноборони

Воєнна стратегія передбачає захист українських міст, стабілізацію фронту, ураження ворожої логістики та дистрайки

Для реалізації воєнної стратегії у 2026 році Україні потрібно $120 млрд. Половину суми країна планує забезпечити за рахунок власного бюджету та позик Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра оборони Сергія Боєва.

Урядовець підкреслив, що з вересня 2025 року російські війська посилили наступ вздовж усієї лінії фронту та готуються до подальшої ескалації. Однак, запевнив Боєв, якщо міжнародна підтримка збережеться, РФ не зможе досягти свої оперативні цілі.

За словами Боєва, разом з партнерами була сформована воєнна стратегія, яка передбачає захист міст України і критичної інфраструктури, стабілізацію фронту, ураження ворожої логістики в оперативній глибині, а також удари по стратегічних об'єктах окупантів.

Для реалізації стратегії у 2026 році Україні необхідні $120 млрд, заявив заступник міністра оборони. Половину суми, $60 млрд, планується забезпечити за рахунок власного бюджету та позик ЄС. Ще $60 млрд країна очікує від своїх союзників у вигляді безпекової допомоги.

Сергій Боєв повідомив, що основними пріоритетами на 2026 рік є системи протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО), а також ракети до них. Також серед ключових пріоритетів – безпілотники українського виробництва та артилерійські боєприпаси збільшеної дальності.

Україна закликає своїх партнерів спрямувати близько 80% безпекової допомоги саме на ці напрями. Також Боєв повідомив, що у сфері безпілотних систем Україна планує у цьому році виробити понад семи мільйонів дронів.

Крім того, заступник Федорова наголосив на тому, що потреба України у протиповітряній обороні є критичною. За його словами, Росія суттєво збільшила виробництво та застосування крилатих і балістичних ракет, а також ударних БпЛА.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control – системи управління дронами в бойовій екосистемі Delta.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників.

Читайте також:

Теги: Міноборони військова допомога фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житлова програма розроблена спеціально для підтримки категорій громадян, які найбільше потребують допомоги у вирішенні житлового питання
В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей
Сьогодні, 12:34
Федоров: нам потрібні не «ідеї на папері», а рішення, які реально працюють у бою вже зараз
Сергій «Флеш» Бескрестнов став радником Федорова
Вчора, 14:17
Трамп прокоментував ініціативу диктатора Володимира Путіна
Трамп прокоментував ідею Путіна спрямувати $1 млрд заморожених активів на Раду Миру
23 сiчня, 01:43
До тестування запрошуються чоловіки віком 18-24 років, які ще не перебувають на військовому обліку
На військовий облік можна стати у «Резерв+»: стартувало тестування
16 сiчня, 18:23
За словами заступника міністра оборони, для захисту від російських обстрілів потрібні ракети до систем Patriot та Nasams
Міноборони повідомило, яких ракет для ППО терміново потребує Україна
13 сiчня, 13:01
Технічні роботи завершаться 10 січня о 05:00
«Резерв+» тимчасово не працюватиме: деталі
9 сiчня, 18:50
Україна отримала нові системи Patriot системи за домовленостями з Німеччиною
Україна отримала два комплекси Patriot – Міноборони
1 сiчня, 11:33
Польща закриває прогалини в обороні цивільних
Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими
29 грудня, 2025, 07:53
Війна триватиме упродовж всього 2026 року, вважає Юрій Федоренко
Чи триватиме війна у 2026 році? Командир полку «Ахіллес» зробив прогноз
28 грудня, 2025, 18:58

Економіка

Міноборони повідомило, скільки грошей потрібно на реалізацію воєнної стратегії
Міноборони повідомило, скільки грошей потрібно на реалізацію воєнної стратегії
В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей
В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей
Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України – гендиректор ДТЕК для The Times
Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України – гендиректор ДТЕК для The Times
Замкнене коло боргів на балансуючому ринку блокує розвиток енергетики – УВЕА
Замкнене коло боргів на балансуючому ринку блокує розвиток енергетики – УВЕА
Український девелопер Taryan Group отримав міжнародну премію «Найкращий проєкт готелю у світі»
Український девелопер Taryan Group отримав міжнародну премію «Найкращий проєкт готелю у світі»
Без перегляду захищених споживачів борги на енергоринку не зникнуть – експерт
Без перегляду захищених споживачів борги на енергоринку не зникнуть – експерт

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua