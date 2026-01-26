Міноборони повідомило, скільки грошей потрібно на реалізацію воєнної стратегії

За словами заступника Федорова, у 2026 році Україні потрібно для реалізації стратегії $120 млрд

Воєнна стратегія передбачає захист українських міст, стабілізацію фронту, ураження ворожої логістики та дистрайки

Для реалізації воєнної стратегії у 2026 році Україні потрібно $120 млрд. Половину суми країна планує забезпечити за рахунок власного бюджету та позик Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра оборони Сергія Боєва.

Урядовець підкреслив, що з вересня 2025 року російські війська посилили наступ вздовж усієї лінії фронту та готуються до подальшої ескалації. Однак, запевнив Боєв, якщо міжнародна підтримка збережеться, РФ не зможе досягти свої оперативні цілі.

За словами Боєва, разом з партнерами була сформована воєнна стратегія, яка передбачає захист міст України і критичної інфраструктури, стабілізацію фронту, ураження ворожої логістики в оперативній глибині, а також удари по стратегічних об'єктах окупантів.

Для реалізації стратегії у 2026 році Україні необхідні $120 млрд, заявив заступник міністра оборони. Половину суми, $60 млрд, планується забезпечити за рахунок власного бюджету та позик ЄС. Ще $60 млрд країна очікує від своїх союзників у вигляді безпекової допомоги.

Сергій Боєв повідомив, що основними пріоритетами на 2026 рік є системи протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО), а також ракети до них. Також серед ключових пріоритетів – безпілотники українського виробництва та артилерійські боєприпаси збільшеної дальності.

Україна закликає своїх партнерів спрямувати близько 80% безпекової допомоги саме на ці напрями. Також Боєв повідомив, що у сфері безпілотних систем Україна планує у цьому році виробити понад семи мільйонів дронів.

Крім того, заступник Федорова наголосив на тому, що потреба України у протиповітряній обороні є критичною. За його словами, Росія суттєво збільшила виробництво та застосування крилатих і балістичних ракет, а також ударних БпЛА.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control – системи управління дронами в бойовій екосистемі Delta.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників.