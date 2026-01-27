США можуть припинити допомогу Іраку – пояснення Трампа

Трамп застеріг Ірак від повернення Нурі аль-Малікі на посаду прем’єра

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливе повторне призначення Нурі аль-Малікі прем’єр-міністром Іраку може стати «дуже поганим вибором» для країни. За його словами, у разі повернення аль-Малікі до влади Сполучені Штати можуть припинити допомогу Іраку, пише «Главком»

Трамп наголосив, що під час попереднього перебування аль-Малікі на посаді країна, за його словами, «скотилася до бідності та хаосу». Він додав, що без підтримки США Ірак «не матиме шансів на успіх, процвітання чи свободу», закликавши не допустити повторення такої ситуації.

Окремо Трамп виступив із гаслом «Зробімо Ірак знову великим», підкресливши, що Вашингтон не підтримуватиме політичні рішення, які, на його думку, можуть посилити нестабільність у країні.

Хто такий Нурі аль-Малікі

Нурі аль-Малікі – іракський політик, лідер шиїтської партії «Даава», який обіймав посаду прем’єр-міністра Іраку з 2006 по 2014 рік. Він прийшов до влади після повалення режиму Саддама Хусейна та керував країною у період гострої міжконфесійної напруги та зростання насильства.

Його правління часто критикують за посилення авторитарних тенденцій, загострення конфлікту між шиїтами і сунітами, а також за політичні рішення, які, на думку критиків, сприяли дестабілізації та створили умови для посилення угруповання «Ісламська держава» у 2014 році.

Аль-Малікі має тісні зв’язки з проіранськими політичними силами в Іраку та залишається впливовою фігурою в іракській політиці. У січні 2026 року його знову висунули кандидатом на посаду прем’єр-міністра, що викликало занепокоєння у США та частини міжнародної спільноти.