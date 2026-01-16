Парламент Чехії підтримав уряд, який планує зменшити допомогу Україні

Уряд Андрея Бабіша оголосив про припинення державних внесків до ініціативи з постачання боєприпасів Україні

Парламент Чехії висловив вотум довіри уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша, після чого новий кабінет заявив про намір переглянути рівень підтримки України, зосередивши увагу на внутрішніх потребах країни. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Новий уряд, сформований за підсумками жовтневих виборів, отримав підтримку 108 депутатів нижньої палати парламенту. Це дозволило уряду Андрея Бабіша офіційно розпочати роботу та перейти до реалізації заявленого курсу в економічній і зовнішній політиці.

У грудні Чехія приєдналася до Словаччини та Угорщини, відмовившись від фінансової участі в кредитній програмі Європейського Союзу для України. У Празі пояснили це рішення необхідністю обмежити бюджетні витрати.

Крім того, уряд Андрея Бабіша оголосив про припинення державних внесків до ініціативи з постачання боєприпасів Україні, яку координує Чехія. Водночас прем’єр не виключив подальшої координаційної участі в програмі, що фінансується переважно за рахунок добровільних внесків інших країн, зокрема Німеччини.

Попередній уряд Чехії розглядав цю ініціативу як один із ключових інструментів військової підтримки Києва у війні проти російської агресії. Новий курс Праги може означати скорочення ролі країни в європейських програмах допомоги Україні.

Як повідомлялось, Чеська Республіка не планує направляти свої війська до України, однак боєприпасна ініціатива за участі Праги може тривати за умови фінансування з боку інших держав.

До слова, у четвер, 15 січня, президент Чехії Петр Павел прибув в Україну з неанонсованим візитом. Наразі він перебуває з робочим візитом на Львівщині.

Як зауважив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, ключовою темою зустрічі стали наслідки ворожої атаки, яку пережив Львів, та подальша безпекова співпраця. Участь у перемовинах також взяли Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та заступник очільника МЗС Олександр Міщенко.