Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік

Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік
фото: Віталій Кличко/Telegram

За словами мера столиці, кошторис збалансований «у тих умовах, в яких працює економіка Києва»

Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік – на рівні понад 106 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера столиці, кошторис збалансований  «у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців». 

«Важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проєкти. Щоб ми могли і підтримувати життєдіяльність столиці, і надавати необхідні послуги мешканцям, і допомагати військовим та ветеранам, соціально незахищеним киянам», – зазначив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста.  За словами мера, проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн, що на 16 млрд більше стартового бюджету цього року.

Зокрема, у проєкті бюджету передбачено:  

  • на освіту – майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища)  
  • на транспортну галузь – понад 21 млрд грн. Тільки дотація на громадський транспорт становить 12 млрд грн  
  • на житлово-комунальну сферу – майже 7,5 млрд грн (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість)  
  • на соціальний захист – майже 11 млрд грн (підтримка пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО)  
  • на медицину – 7,3 млрд грн (зокрема, модернізація лікарень, лікування та реабілітація захисників)
  • на допомогу Збройним силам України – попередньо не менше 2 млрд грн (як і в попередні роки, ця сума – не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення – для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин).

Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.

Нагадаємо, 4 грудня, Київська міська рада ухвалила важливі зміни до цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць», значно збільшивши її фінансування. 

