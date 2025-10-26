Чи будуть відключати світло 27 жовтня: «Укренерго» оновило дані

У ДТЕК підтвердили, що на 27 жовтня відключення світла не заплановані

Обсяг застосування обмежень може змінитись

Завтра, 27 жовтня, у деяких регіонах України знову діятимуть заходи відключення світла, але лише для промислових споживачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:

із 07:00 до 11:00;

із 15:00 до 19:00.

У ДТЕК підтвердили, що на 27 жовтня відключення світла не заплановані.

«Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – повідомили в «Укренерго».

Нагадаємо, увечері у неділю, 26 жовтня, частина міста Кривий Ріг залишилася без електропостачання. Цьому передував потужний спалах у небі.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

До слова, 24 жовтня Міненерго повідомило, що ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині.