Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині стався витік хімічної речовини: рятувальники показали кадри ліквідації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині стався витік хімічної речовини: рятувальники показали кадри ліквідації
Ліквідація наслідків розливу азотної кислоти
фото: ДСНС України, Facebook

До ліквідації наслідків події залучалося 17 рятувальників та три одиниці техніки від ДСНС

На дорозі в селі Росава Київської області трапився витік хімічної речовини. З цистерни, яку перевозила вантажівка, стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти. Про  це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Виявлення витоку хімічної речовини
Виявлення витоку хімічної речовини
фото: ДСНС України
На автодорозі в селі Росава Обухівського району стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни
На автодорозі в селі Росава Обухівського району стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни
фото: ДСНС України
Рятувальники ліквідували витік хімічної речовини
Рятувальники ліквідували витік хімічної речовини
фото: ДСНС України
«На автодорозі в селі Росава Обухівського району стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни
«На автодорозі в селі Росава Обухівського району стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни
фото: ДСНС України
Витік хімічної рідини ліквідовано
Витік хімічної рідини ліквідовано
фото: ДСНС України
Рятувальники перекачали кислоту в іншу місткість, запобігши подальшому розповсюдженню небезпечної речовини
Рятувальники перекачали кислоту в іншу місткість, запобігши подальшому розповсюдженню небезпечної речовини
фото: ДСНС України
Рутувальники оперативно локалізували ситуацію
Рутувальники оперативно локалізували ситуацію
фото: ДСНС України
Загрози для населення немає
Загрози для населення немає
фото: ДСНС України
Знезараження захисного одягу рятувальників
Знезараження захисного одягу рятувальників
фото: ДСНС України

«На автодорозі в селі Росава Обухівського району стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни. Рятувальники ліквідували витік хімічної речовини», – йдеться у повідомленні.

Загрози для населення немає
Загрози для населення немає
фото: ДСНС України

Зазначається, що група радіаційно-хімічного та біологічного захисту ДСНС разом з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування та спеціалістами ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» оперативно локалізували ситуацію.

Рятувальники перекачали кислоту в іншу місткість, запобігши подальшому розповсюдженню небезпечної речовини. Загрози для населення немає.

Нагадаємо, організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, у якому підтверджується наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій на Дніпропетровщині. Дослідження проводилися за запитом України. 

Читайте також:

Теги: рятувальники населення Київщина хімікати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники гасять пожежу в столичному будинку
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Києву
10 жовтня, 05:22
Поліція повідомили вітчиму дитини про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства неповнолітньої)
На Київщині після самогубства 13-річної дівчини підозру отримав вітчим дитини
7 жовтня, 18:31
Наразі тривають роботи з ліквідації всіх наслідків російської агресії
Рятувальники показали наслідки атаки на Київщину
28 вересня, 09:46
Правоохоронці провели розʼяснювальні бесіди з дітьми та їхніми батьками
У Білій Церкві поліція спіймала двох підлітків на небезпечному «зачепінгу»
25 вересня, 17:13
Рятувальники швидко ліквідували пожежу
У Подільському районі згоріли чотири покинуті автомобілі (фото)
25 вересня, 11:47
На Київщині виникли пожежі після атаки дронів
Росія атакувала Київщину: виникли пожежі (відео)
22 вересня, 03:06
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає
Атака на Київщину: рятувальники ліквідували пожежі
20 вересня, 09:18
Португалія – це країна, яку часто обирають пенсіонери
Новий рай для пенсіонерів: яка країна стала найкращою для життя
19 вересня, 19:03
Росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах
У День рятувальника окупанти вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)
17 вересня, 11:32

Новини

На Київщині стався витік хімічної речовини: рятувальники показали кадри ліквідації
На Київщині стався витік хімічної речовини: рятувальники показали кадри ліквідації
Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК
Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК
Помер 21-річний син великого київського забудовника
Помер 21-річний син великого київського забудовника
Екстрені відключення світла у Києві та області запроваджено вдруге за добу
Екстрені відключення світла у Києві та області запроваджено вдруге за добу
Біля Офісу генпрокурора в Києві відбувається затримання, район перекрито
Біля Офісу генпрокурора в Києві відбувається затримання, район перекрито
Скандал у мовній школі у Києві: керівниця назвала батьків «нацистами»
Скандал у мовній школі у Києві: керівниця назвала батьків «нацистами»

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua