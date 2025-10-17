На Київщині стався витік хімічної речовини: рятувальники показали кадри ліквідації

До ліквідації наслідків події залучалося 17 рятувальників та три одиниці техніки від ДСНС

На дорозі в селі Росава Київської області трапився витік хімічної речовини. З цистерни, яку перевозила вантажівка, стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

«На автодорозі в селі Росава Обухівського району стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни. Рятувальники ліквідували витік хімічної речовини», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група радіаційно-хімічного та біологічного захисту ДСНС разом з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування та спеціалістами ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» оперативно локалізували ситуацію.

Рятувальники перекачали кислоту в іншу місткість, запобігши подальшому розповсюдженню небезпечної речовини. Загрози для населення немає.

