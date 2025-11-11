Головна Країна Події в Україні
Як будуть вимикати світло 12 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Як будуть вимикати світло 12 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово

У середу, 12 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України діють графіки відключень світла. Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Нагадаємо, упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через атаки на ранок були знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

До слова, у грудні 2025 року максимальний обсяг постачання електроенергії з Європейського Союзу в Україну зросте з 2100 до 2300 мегаватів.

Теги: відключення відключення світла електроенергія Укренерго

