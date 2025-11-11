Як будуть вимикати світло 12 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово

У середу, 12 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України діють графіки відключень світла. Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Нагадаємо, упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через атаки на ранок були знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

До слова, у грудні 2025 року максимальний обсяг постачання електроенергії з Європейського Союзу в Україну зросте з 2100 до 2300 мегаватів.