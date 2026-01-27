«Руйнування колосальні». В Одесі пошкоджено енергообʼєкт ДТЕК

Ворог вчергове атакував енергетичний об’єкт ДТЕК в Одесі

У ніч на 27 січня російські війська повторно вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі. Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування, відновлення обладнання потребуватиме значного часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Після отримання дозволу від рятувальників та військових аварійні бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи. Наразі енергетики проводять огляд пошкодженого обладнання, розбирають завали та переходять до ремонтних робіт.

Крім того, вранці 27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергетичної компанії. Через це тимчасово без електропостачання залишилися споживачі Одеського району, зокрема в частині Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.

«Фахівці вже працюють на місцях, щоб усунути несправність, заживити обʼєкти критичної інфраструктури та якомога швидше відновити світло в оселях людей», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні, 27 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Згодом стало відомо, що у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, що через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.