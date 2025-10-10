Головна Країна Суспільство
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
фото: ДТЕК (ілюстративне)

«Укренерго»: Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!

Енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання. Завдяки цьому триває процес заживлення споживачів на лівому березі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Вимушені аварійні відключення наразі застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також у Запорізькій – для промислових споживачів. На Чернігівщині наразі застосовується три черги знеструмлень одночасно. Причина обмежень у регіоні – наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти

«Триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти в усіх постраждалих регіонах. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.

Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
