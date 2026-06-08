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Рух пішоходів на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої обмежено до 15 вересня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух пішоходів на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої обмежено до 15 вересня (схема)
Фахівці проводитимуть роботи по відновленню конструкцій мосту
фото з відкритих джерел

На час ремонту для пішоходів передбачили два варіанти обходу закритої ділянки мосту

У Києві до 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. Комунальники.  передбачено два варіанти обходу. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію КК «Київавтодор», інформує «Главком»

З 8 червня по 15 вересня фахівці проводитимуть роботи по відновленню конструкцій мосту. На час ремонту для пішоходів передбачили два варіанти обходу закритої ділянки мосту:

  • Обхід організовано безпосередньо поруч із місцем ремонту через сквер.
  • Ширший обхід – пройти вздовж скверу імені Василя Стуса, спуститися до Берестейського проспекту та обійти закриту ділянку шляхопроводу.
Рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою обмежено до 15 червня (схема)
Рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою обмежено до 15 червня (схема)
інфографіка: Київавтодор

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

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Теги: Київ дороги ремонт

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