Як будуть вимикати світло 7 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки обмеження потужності діятимуть у всіх регіонах

Завтра, 7 квітня 2026 року, у всіх областях України 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Читайте також

В Асоціації підкреслюють, що саме ці цінові параметри дозволили підтримати баланс на ринку
Європейська бізнес-асоціація закликала НКРЕКП зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії
31 березня, 11:13
В Україні ж прайс-кепи виконують значно активнішу роль і фактично використовуються як інструмент регулювання ринку
Україна має поступово відмовлятися від активного регулювання ринку прайс-кепами – експерт
29 березня, 13:57
Президент наголосив, що Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів
Постачання газу. Зеленський повідомив про домовленості з президентом Мозамбіку
23 березня, 15:11
Причина введення графіків – нові обстріли та хмарна погода
У Київ повернулися графіки відключень світла
18 березня, 11:59
На тлі енергоколапсу в країні гучно анонсоване перезавантаження наглядових рад енергетичних підприємств перетворилося на бутафорію
Наглядові ради в енергетиці – революція чи імітація? Що змінилося після «Міндічгейту» Кадри
9 березня, 13:55
Експорт відбувається лише у години профіциту і становить десятки мегаватів
Україна експортує незначні обсяги електроенергії для балансування енергосистеми – ІСС Ukraine
7 березня, 14:37

Уряд спростив закупівлю пікапів для війська
Окупанти скидають із БпЛА новий тип мін: МВС звернулося до українців
«Броунівський рух». Омбудсменка пояснила, що спричинило переведення військових через СЗЧ
Чи мають право військові ТЦК застосовувати зброю? Пояснення нардепа
«Метінвест» розширює унікальну програму хібукі-терапії для дітей: вона зʼявиться ще у трьох містах
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
