На Київщині 89-річний чоловік загинув під час спалювання трави

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Правоохоронці встановлюють усі обставини події
фото: поліція Київщини

Чоловік не врахував силу вогню, який через вітер швидко поширився територією

У місті Сквира на Білоцерківщині під час пожежі на присадибній ділянці загинув 89-річний місцевий житель. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком»

За попередніми даними, чоловік спалював сухі рослини на городі. Через вітер полум’я швидко поширилося територією.

Унаслідок пожежі господар загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Слідчі відкрили досудове розслідування за статтею про порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини.

Від початку року на Київщині зафіксували понад 192 пожежі в екосистемах, загалом горіло більше 111 гектарів території.

Зауважимо, що лише вчора рятувальники ДСНС Київщини зверталися до громадян із закликом суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Мешканців області просили не підпалювати суху траву, не розводити вогонь у вітряну погоду та в жодному разі не залишати багаття без нагляду. За даними ДСНС Київщини, лише за одну добу на території Київської області зафіксовано 43 пожежі в екосистемах. Вогонь знищив понад 10 гектарів рослинності, створивши реальну загрозу для житлових будинків. 

Нагадаємо, спалювання сухої рослинності є небезпечним для навколишнього середовища, здоров’я людей і тварин та карається законом. Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, які можуть спричиняти захворювання дихальної системи, алергічні реакції та погіршувати загальний стан здоров’я. Крім того, спалювання листя створює небезпеку для життя тварин, які мешкають у ґрунті або використовують опале листя як прихисток.

До слова, дим, в якому містяться різні токсини, – надзвичайно шкідливий як для довкілля, так і для здоров’я людей, провокуючи низку хвороб, які можуть турбувати довгі роки. У групі ризику діти, алергіки та люди з хронічними захворюваннями органів дихання.

Читайте також:

Читайте також

Наслідки атаки на Київщину
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38
Слідчі встановлюють усі обставини інциденту та мотив нападу
Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
12 березня, 23:18
Пожежа спалахнула на флагмані флоту США Gerald R. Ford
На борту флагманського авіаносця США сталася надзвичайна подія
12 березня, 17:05
Наслідки атаки на Київщину у ніч на 14 березня
Київщина: ДСНС та поліція повідомили наслідки масованого обстрілу (фото, відео)
14 березня, 07:52
Буча перебувала в окупації росіян 33 дні
Європейські міністри приїдуть до Бучі на роковини звільнення міста
14 березня, 04:47
Зарево поблизу НПЗ у Краснодарському краї
Дрони уразили Афіпський НПЗ у Росії
14 березня, 00:43
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
16 березня, 03:31
На частині земель Петрівської громади виявдено самовільно встановлені попереджувальні знаки «Заміновано», хоча територія не була замінованою
Спритники захопили землю на Київщині і встановили таблички «Заміновано»
17 березня, 10:27
Безпілотники атакували порт Усть-Луга, виникла пожежа
Безпілотники атакували порт Усть-Луга, виникла пожежа
Сьогодні, 04:28

Новини

Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн
Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн
На Київщині 89-річний чоловік загинув під час спалювання трави
На Київщині 89-річний чоловік загинув під час спалювання трави
У Києві з’явився перший світлофор із червоним колом заборони: як він працює
У Києві з’явився перший світлофор із червоним колом заборони: як він працює
43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою
43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою
Теракт у Бучі: затриманому обрано запобіжний захід
Теракт у Бучі: затриманому обрано запобіжний захід
Моторошна ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у легковик, що стояв на світлофорі
Моторошна ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у легковик, що стояв на світлофорі

Новини

В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
