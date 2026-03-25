На Київщині 89-річний чоловік загинув під час спалювання трави

Чоловік не врахував силу вогню, який через вітер швидко поширився територією

У місті Сквира на Білоцерківщині під час пожежі на присадибній ділянці загинув 89-річний місцевий житель. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком»

За попередніми даними, чоловік спалював сухі рослини на городі. Через вітер полум’я швидко поширилося територією.

Унаслідок пожежі господар загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Слідчі відкрили досудове розслідування за статтею про порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини.

Від початку року на Київщині зафіксували понад 192 пожежі в екосистемах, загалом горіло більше 111 гектарів території.

Зауважимо, що лише вчора рятувальники ДСНС Київщини зверталися до громадян із закликом суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Мешканців області просили не підпалювати суху траву, не розводити вогонь у вітряну погоду та в жодному разі не залишати багаття без нагляду. За даними ДСНС Київщини, лише за одну добу на території Київської області зафіксовано 43 пожежі в екосистемах. Вогонь знищив понад 10 гектарів рослинності, створивши реальну загрозу для житлових будинків.

Нагадаємо, спалювання сухої рослинності є небезпечним для навколишнього середовища, здоров’я людей і тварин та карається законом. Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, які можуть спричиняти захворювання дихальної системи, алергічні реакції та погіршувати загальний стан здоров’я. Крім того, спалювання листя створює небезпеку для життя тварин, які мешкають у ґрунті або використовують опале листя як прихисток.

До слова, дим, в якому містяться різні токсини, – надзвичайно шкідливий як для довкілля, так і для здоров’я людей, провокуючи низку хвороб, які можуть турбувати довгі роки. У групі ризику діти, алергіки та люди з хронічними захворюваннями органів дихання.