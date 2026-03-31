На Київщині бійці тероборони знайшли кістку мамонта віком 25 тисяч років (фото)

Артефакт передали науковцям для вивчення та експонування

На південно-східних околицях Переяслава на Київщині бійці добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ-2) під час несення служби натрапили на унікальну археологічну знахідку. Про це повідомили у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав», інформує «Главком».

Бійці мобільної вогневої групи знайшли частину стегнової кістки мамонта (епіфіз кульшового суглоба). Попередньо знахідку датують періодом палеоліту – близько 25 тисяч років тому.

Артефакт передали науковцям для вивчення та експонування.

Знайдена військовими частина стегнової кістки мамонта фото: Заповідник «Переяслав»

Кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України Дмитро Ступак зазначає, що це не просто випадкова кістка. У 2021 році на цій же локації вже знаходили рештки фауни та крем’яний наконечник того ж періоду. Науковець припускає, що це можуть бути перші ознаки раніше невідомої стоянки первісних людей. Хоча під час оперативного обстеження 27 березня інших знахідок не виявили, місце визнано перспективним для подальших археологічних розвідок.

Попередньо знахідку датують періодом палеоліту – близько 25 тисяч років тому фото: Заповідник «Переяслав»

Зазначається, що саме в цьому ж місці в 2021 році археологи науково-дослідного сектору виявили фауністичні рештки та крем’яний наконечник цього ж періоду. Можливо, це перші сигнали про раніше невідому пам’ятку палеоліту на околицях м. Переяслав.

Раніше на території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» під час благоустрою випадково виявили старовинну польську монету. На початку серпня 2025 року працівники Переяславського ВУКГ викорчували велику ялину, яка десятиліттями росла у дворі адміністрації заповідника. Наступного дня місце оглянув завідувач відділу археології кандидат історичних наук Олександр Колибенко. Саме він помітив потемнілу від часу монету. Її очистили і визначили, що знахідка – це польський «пулторак», срібна монета номіналом 1,5 гроша, викарбувана у 1625 році.