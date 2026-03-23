Теракт у Бучі: поранено двох правоохоронців, на місці працюють спецслужби

Повідомлення про перший вибух надійшло на спецлінію «112» о 5:35 ранку

Сьогодні вранці, 23 березня, у Бучі сталася серія вибухів поблизу багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок інциденту постраждали двоє правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію та поліцію Київщини.

Повідомлення про перший вибух надійшло на спецлінію «112» о 5:35 ранку. Місцева мешканка повідомила, що на вулиці пролунав вибух, від хвилі якого у її квартирі пошкодило вікна.

На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС та вибухотехніки. Правоохоронці одразу огородили територію та попередили мешканців про можливу небезпеку. Під час відпрацювання виклику та обстеження місцевості стався другий вибух невідомого пристрою.

Внаслідок повторного вибуху двоє правоохоронців отримали поранення.

«Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні», – зазначили у пресслужбі Київської ОВА.

На місці події продовжують працювати всі оперативні служби. Поліція кваліфікує подію як теракт у Бучанському районі. Територію огороджено, триває ретельне обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Поліція Київщини закликає громадян неухильно дотримуватися обмежень на доступ та пересування на визначеній території. Ситуація перебуває на контролі, додаткова інформація буде оприлюднена після уточнення всіх обставин.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

До слова, Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення РФ готував подвійний теракт у Києві. За даними СБУ, зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.