Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

10 січня 2026 року в Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла в Києві 10 січня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 14:00 до 18:00;
  • 1.2 черга – без світла з 14:00 до 18:00;
  • 2.1 черга – без світла з 14:00 до 18:00;
  • 2.2 черга – без світла з 14:00 до 18:00;
  • 3.1 черга – без світла з 08:30 до 12:30 та з 17:30 до 21:30;
  • 3.2 черга – без світла з 08:30 до 12:30 та з 17:30 до 21:30;
  • 4.1 черга – без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • 4.2 черга – без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • 5.1 черга – без світла з 12:00 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 12:00 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року фото 2

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: Київ відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням
«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі
Вчора, 06:37
«Колесо огляду» привезено із Франції й встановлено на Подолі у 2017 році
Суд зупинив роботу Колеса огляду на Подолі. Атракціон арештовано
6 сiчня, 10:22
Працівники «Київпастрансу» закликають містян бути уважними та обов'язково перевіряти свої речі перед виходом на зупинці
Від газонокосарки до живого песика: що забували кияни у громадському транспорті у 2025 році
31 грудня, 2025, 10:56
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
23 грудня, 2025, 07:43
Рятувальники Wild Animals Rescue Center ввели тварині седативні препарати
На столичній Оболоні з квартири вилучено вовка, який напав на власницю (відео)
22 грудня, 2025, 13:52
Проєкт присвячений всім українським енергетикам
Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі
20 грудня, 2025, 15:35
На бульварі Верховної Ради сталося пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 мм
У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено
17 грудня, 2025, 17:46
Порушника затримано, вирішується питання щодо правової кваліфікації його дій
Поліція застосувала зброю в Новобіличах під час затримання порушника
16 грудня, 2025, 18:53
Бессарабський ринок вже прикрашений до різдвяних свят
Оновлений Бессарабський ринок відкрито: фото та реакція мереж
10 грудня, 2025, 17:46

Новини

Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
Де у Києві купити свіжі продукти: графік ярмарків на вихідні 10-11 січня
Де у Києві купити свіжі продукти: графік ярмарків на вихідні 10-11 січня
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
В Києві працює ППО по ворожим БпЛА
В Києві працює ППО по ворожим БпЛА

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua