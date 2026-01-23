Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У кількох регіонах 23 січня 2026 року запроваджені аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У кількох регіонах 23 січня 2026 року запроваджені аварійні відключення світла
колаж: glavcom.ua

Ситуація в енергосистемі може змінитись

Сьогодні, 23 січня, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас «Укренерго» наголошує: «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!».

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: відключення світла Укренерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
Вчора, 05:20
Васлідок нічної атаки по енергооб'єктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян
Наслідки нічної атаки на Київ: понад 170 тисяч родин без світла
20 сiчня, 12:03
Замість прогулянки, Настя дихає повітрям на загальному балконі
Вагітна киянка стала полонянкою свого житла
18 сiчня, 19:15
Могилевська показала, як відігріває дім
Могилевська показала, як її родина повернулася з відпустки у змерзлий дім
18 сiчня, 16:27
Білгород залишився без світла
Позичив рецепт у Кличка. Губернатор Білгородщини закликав мешканців тікати з області, яка замерзає
13 сiчня, 17:40
Шуляк розкритикувала заклики Кличка залишати Київ
«Живу на 15 поверсі і не маю дачі». Шуляк розкритикувала Кличка за заклики виїжджати з міста
12 сiчня, 11:22
Без електропостачання 556 тис. росіян у шести муніципальних утвореннях
У Білгородській області після нічної атаки зникло тепло та світло
9 сiчня, 12:44
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
9 сiчня, 07:52
Загалом Швеція передала понад 200 млн євро у фонд підтримки української енергетичної системи
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
26 грудня, 2025, 17:39

Суспільство

У кількох регіонах 23 січня 2026 року запроваджені аварійні відключення світла
У кількох регіонах 23 січня 2026 року запроваджені аварійні відключення світла
Скільки захисників отримали статус УБД у 2025 році? Дані Міноборони
Скільки захисників отримали статус УБД у 2025 році? Дані Міноборони
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 23 січня 2026
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 23 січня 2026
Хмельниччина: семеро дітей отруїлися чадним газом через генератор у підвалі
Хмельниччина: семеро дітей отруїлися чадним газом через генератор у підвалі
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українці за день купили 8 тис. кубометрів дров
Українці за день купили 8 тис. кубометрів дров

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua