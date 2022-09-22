Київщину найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище

Столицю та область накриє густий туман

У найближчу годину 22 вересня у Київській області зі збереженням до кінця доби очікується туман. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. Видимість 200-500 м», – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, у четвер, 22 вересня, у більшості областей України пройдуть дощі, однак без опадів буде на сході. За прогнозами синоптиків, у Карпатах очікується мокрий сніг.

Ранок у Києві 22 вересня буде похмурим, і хмари протримаються над столицею до самого вечора. У другій половині дня можливі опади. Вночі температура опуститься до +8°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +11°.