«Укрзалізниця» капітально відремонтувала чергову столичну електричку: що змінилося

Загалом з початку повномасштабної війни було відремонтовано 47 електричок Києва

«Укрзалізниця» продовжує відновлення приміського рухомого складу. Зокрема, капітальний ремонт пройшла електричка ризького виробництва 1979 року, яка курсує на маршрутах київської міської електрички. Про це повідомив член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко у соціальних мережах, інформує «Главком».

За словами Лещенка, це вже 11-й потяг, який було відновлено за цей рік. Загалом з початку повномасштабної війни було відремонтовано 47 електричок.

Оновлена електричка традиційно отримала низку покращень, орієнтованих на потреби міських пасажирів:

Місця для велосипедів: Обладнані спеціальні місця для перевезення двоколісного транспорту.

Зарядні пристрої: Встановлено всі типи зарядок для мобільних пристроїв, що, як зазначив Лещенко, є перевагою навіть порівняно з берлінським S-Bahn.

Лещенко також оприлюднив відео, демонструючи оновлений вигляд електрички.

Нагадаємо, до 13 грудня між станціями «Почайна» – «Райдужний» руху поїздів не буде. Ремонт мосту продовжується. Повідомляється, що рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця (в обидві сторони).