Повітряна тривога у Києві тривала тридцять п'ять хвилин

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять п'ять хвилин
Можна виходити з укриттів

У Києві о 06:39 оголосили повітряну тривогу. Існувала ракетна загроза. О 07:15 оголошено відбій.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки було уражено цивільне судно, яке належить турецькій поромній компанії Cenk Shipping RoRo. 8 жовтня вона почала рейси між турецьким Карасу та портами Одеси.

Теги: Київ укриття тривога

