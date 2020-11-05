Невідомі «замінували» одну з центральних станцій київського метро

Станція «Площа Льва Толстого» зачинена для пасажирів

Станцію метро «Площа Льва Толстого» та пересадку зачинено на вхід та вихід. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють станцію підземки на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 3 листопада у Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування. У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Також нагадаємо, що 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, 2 листопада поліція Києва затримала людину, яка зайшла до одного із закладів столиці на бульварі Лесі Українки в центрі міста і нібито погрожувала вибухом.

У неділю, 1 листопада, вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

Того ж дня у столиці затримали «мінера» мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.