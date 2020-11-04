Київська школярка перемогла на міжнародному конкурсі з Covid-проєктом

Вихованка Київської Малої академії наук презентувала на конкурсі проєкт «Логістика пацієнтів з Covid-19, що потребують невідкладної допомоги»

Київська школярка Євгенія-Анастасія Рудик стала переможницею міжнародного конкурсу MTE 2020 SE Covid-19 International Innovation Awards, який завершився 2 листопада.

Вихованка відділення математики Київської Малої академії наук, учасниця проєкту «Інтелект молоді – Києву», переможниця конкурсу «Освітні амбасадорки» презентувала на конкурсі проєкт «Логістика пацієнтів з Covid-19, що потребують невідкладної допомоги», який був нагороджений медаллю. Про це повідомляє пресслужба Департаменту освіти і науки Київської міської держадміністрації.

Презентація проєкту «Логістика пацієнтів з Covid-19, що потребують невідкладної допомоги»

MTE 2020 SE Covid-19 International Innovation Awards – спеціальний онлайн-захід, проведений в рамках щорічної Малайзійської технологічної виставки (MTE) з метою визначення та шанування новаторів і лідерів змін в умовах пандемічної кризи.

Спалах пандемії Covid-19, що створив серйозні проблеми для світової економіки та повсякденного життя людей і матиме далекосяжні наслідки, мимоволі підштовхнув вперед двигун інновацій у всіх сферах суспільства. Організатори заходу зібрали проєкти, що дозволяють зменшити вплив пандемії на здоров’я та спосіб життя людей, обмежити збої в економіці, постачанні товарів та послуг. Вони впевнені, що визнання та популяризація інновацій в різних сферах зіграють важливу роль у відновлювальних діях і зусиллях в усьому світі.

Департамент освіти і науки КМДА вітає Євгенію-Анастасію Рудик та її наукового керівника секції «Математичне моделювання» відділення математики Київської МАН, кандидата фізико-математичних наук Тетяну Єфімову.