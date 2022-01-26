Кияни вийшли на акцію під КМДА на підтримку садиби Барбана (фото, відео)

Активісти вимагають скликати засідання сесії Київради і розірвати договір оренди землі з орендарем-порушником

Активісти оскаржують зняття арешту будівлі

У Києві під КМДА проходить акція на підтримку садиби Барбана, яка під загрозою знесення. Про це повідомляє медіаресурс «Easy Dumka» в Telegram.

Повідомляється, що активісти оскаржили зняття арешту будівлі. Тоді Офіс генпрокурора подав клопотання про повторний арешт садиби Барбана.

Серед основних вимог акції:

видати розпорядження про надання статусу нововідкритої пам'ятки архітектури Садибі Барбана та розпочати процедуру надання Садибі Барбана статусу пам'ятки архітектури та історії;

скликати позачергове пленарне засідання сесії Київради і розірвати договір оренди землі з орендарем-порушником

Також активісти садиби Барбана вимагають від КМДА кошти на протиаварійні роботи і відновити незаконно знищені ландшафт та зелені насадження та притягнутих до відповідальності винних у їх руйнуванні.

Як раніше повідомлялося, історична садиба Барбана на Обсерваторній, 6, знову опинилася під загрозою знесення.

Раніше повідомлялося, що зруйнованій садибі Барбана в Києві хочуть повернути первісний вигляд.

За фактом самоправства на вулиці Обсерваторній, 6, де забудовник зруйнував історичну будівлю Барбана кінця ХІХ століття, розпочато кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби, заявивши, що йому «соромно за столичну владу».

Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

Громадські активісти вимагають від Київради внести частково знесену садибу Барбана на Обсерваторній, 6, до списку об’єктів, де заборонена реконстуркція.