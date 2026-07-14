Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київські маршрутки піднімають ціни у відповідь на здорожчання метро

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Київські маршрутки піднімають ціни у відповідь на здорожчання метро
Ціни зростають до 25 грн, на деяких маршрутах до 30 грн за поїздку
фото з відкритих джерел

Соцмережі повідомляють про нові ціни і очікують навіть більшого зростання

Приватні перевізники в Києві відреагували на збільшення тарифів на проїзд в комунальному транспорті підвищенням власних цін, повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Так, повідомляється про зростання цін з 20 грн за поїздку до 25 грн, у деяких випадках – одразу до 30 грн. У Facebook-спільноті Солом'янського району столиці оприлюднили фото оголошення, розміщеного в маршрутці, в якому погідомляється про зростання тарифу до 25 грн. за поїздку з 15 липня 2026 року.

«У зв'язку із подорожчанням запасних частин та витратних матеріалів до автобусів, з метою забезпечення виїзду автобусів на лінію з 15.07.2026р. вартість проїзду на маршруті становитиме 25 грн», – йдеться в оголошенні.

Київські маршрутки піднімають ціни у відповідь на здорожчання метро фото 1
Facebook

Аналогічні повідомлення про зростання цін надходять і з інших районів столиці. Так, повідомляється що проїзд у маршрутці №575, що курсує за маршрутом з вул. Терещенківської до вул. Сергія Данченка на Виноградарі, здорожчає до 30 грн за поїздку.

Повідомляється також про нові ціни на маршруті №241 – з 10 грн до 20 грн.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення підвищити з 15 липня 2026 року вартість проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн. У міській владі пояснили перегляд тарифів необхідністю наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. Попереднє підвищення вартості проїзду в Києві відбулося у 2018 році.

Читайте також:

Теги: Київ тарифи транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

План стійкості Києва: Кличко анонсував зміни до бюджету столиці
План стійкості Києва: Кличко анонсував зміни до бюджету столиці
На правому березі Києва зникло світло: ДТЕК назвав причину
На правому березі Києва зникло світло: ДТЕК назвав причину
Київські маршрутки піднімають ціни у відповідь на здорожчання метро
Київські маршрутки піднімають ціни у відповідь на здорожчання метро
У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру
У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру
Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах
Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах
Подорожчання проїзду в Києві: чи втратять кияни старі поїздки
Подорожчання проїзду в Києві: чи втратять кияни старі поїздки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
145K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
49K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua