Київські маршрутки піднімають ціни у відповідь на здорожчання метро

Ціни зростають до 25 грн, на деяких маршрутах до 30 грн за поїздку

Соцмережі повідомляють про нові ціни і очікують навіть більшого зростання

Приватні перевізники в Києві відреагували на збільшення тарифів на проїзд в комунальному транспорті підвищенням власних цін, повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Так, повідомляється про зростання цін з 20 грн за поїздку до 25 грн, у деяких випадках – одразу до 30 грн. У Facebook-спільноті Солом'янського району столиці оприлюднили фото оголошення, розміщеного в маршрутці, в якому погідомляється про зростання тарифу до 25 грн. за поїздку з 15 липня 2026 року.

«У зв'язку із подорожчанням запасних частин та витратних матеріалів до автобусів, з метою забезпечення виїзду автобусів на лінію з 15.07.2026р. вартість проїзду на маршруті становитиме 25 грн», – йдеться в оголошенні.

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Аналогічні повідомлення про зростання цін надходять і з інших районів столиці. Так, повідомляється що проїзд у маршрутці №575, що курсує за маршрутом з вул. Терещенківської до вул. Сергія Данченка на Виноградарі, здорожчає до 30 грн за поїздку.

Повідомляється також про нові ціни на маршруті №241 – з 10 грн до 20 грн.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення підвищити з 15 липня 2026 року вартість проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн. У міській владі пояснили перегляд тарифів необхідністю наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. Попереднє підвищення вартості проїзду в Києві відбулося у 2018 році.