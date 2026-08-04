У Києві п'яний чоловік влаштував стрілянину біля багатоповерхівки

Затриманому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років

Порушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, «просто вирішив перевірити справність зброї»

У Дніпровському районі столиці п'яний чоловік влаштував стрілянину у дворі житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Випадок стався на вулиці Каунаській. До поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив про звуки пострілів на вулиці. На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали 42-річного порушника. Під час поверхневої перевірки у нього вилучили стартовий пістолет і три набої, які направили на експертизу.

Правоохоронці відправили вилучений пістолет на експертизу фото: Національна поліція України

Свої дії нетверезий чоловік пояснив тим, що просто вирішив перевірити справність зброї, тому зробив п'ять пострілів у повітря, налякавши мешканців прилеглих будинків.

Дізнавачі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Порушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив п’ять пострілів у повітря, чим налякав мешканців району. За скоєне, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, на Троєщині під час повітряної тривоги в укритті однієї зі шкіл стався конфлікт зі стріляниною. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. Група оперативного реагування муніципальної охорони отримала сигнал про спрацювання тривожної кнопки в школі на Троєщині. Невідомий чоловік здійснив постріл, перебуваючи в укритті. Прибувши на місце, муніципали встановили, що під час конфлікту чоловік вистрілив угору з револьвера під патрон Флобера.