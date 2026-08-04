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Петиція про відтворення водограю «Слоненя» у Києві набрала необхідні голоси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Петиція про відтворення водограю «Слоненя» у Києві набрала необхідні голоси
Скульптурний водограй «Слоненя» був зведений в Хрещатому парку у Києві у період між 1936 та 1939 роками
фото: petition.kyivcity.gov.ua

Наприкінці 1960-х «Слоненя» замінили водограєм «Лотос», який пізніше прибрали через будівництво монумента «Возз’єднання України з Росією»

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом до відтворення скульптурного водограю «Слоненя» в Хрещатому парку в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу петицій на сайті Київради

Петицію було подано 16 червня і станом на 3 серпня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

«Під час масштабного ідеологічно вивіреного перепланування Хрещатого парку, за наказом радянського керівництва було знищено улюбленця киян та гостей міста, який не вписувався до «червоної» картинки зведеного монумента «Возз’єднання України з Росією» та арки «Дружби народів». Після переосмислення арки та знесення монумента, настав час відновлення одного з культурних символів міста», – йдеться в тексті петиції.

Скульптурний водограй «Слоненя» був зведений в Хрещатому парку у Києві у період між 1936 та 1939 роками. Автором виступив український скульптор Сергій Фролов, це була його дипломна робота. У другій половині 1960-х років замість бетонного «Слоненяти» був встановлений водограй «Лотос», який згодом теж був демонтований під час будівництва монумента «Возз’єднання України з Росією».

Як повідомлялося, 30 квітня 2024 року у Києві демонтували композиції на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів). Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну 26 квітня 2022 року в Києві демонтували радянський монумент під Аркою тоді ще «дружби народів». Гранітну стелу з багатофігурною групою, присвячену Переяславській Раді, планували розібрати згодом.

Саму арку перейменували рішенням Київради 14 травня 2022 року. Тепер вона офіційно називається Арка Свободи українського народу. Тоді ж столичні депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які мали прибрати з вулиць і будівель столиці і передати до музею тоталітаризму.

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Теги: Київ благоустрій фонтан робота петиція Сергій Фролов демонтували

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