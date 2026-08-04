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Рятувала поранених. Під час атаки на Київ 1 серпня загинула госпітальєрка Єва Ройтер

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рятувала поранених. Під час атаки на Київ 1 серпня загинула госпітальєрка Єва Ройтер
Єві Ройтер було 25 років
фото: соцмережі

Саме у той момент, коли парамедикиня бігла допомагати рятувати поранених, стався повторний удар РФ

Парамедикиня батальйону «Госпітальєри» Єва Ройтер загинула від повторної атаки РФ на Київ у ніч проти 1 липня, рятуючи поранених. Про це увечері 3 серпня повідомила народна депутатка України, засновниця та командирка медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«Знову доводиться повідомляти страшну звістку…Дуже важко сповіщати про загибель неймовірних і світлих людей», – йдеться у дописі.

Єві Ройтер було 25 років. За словами Яни Зінкевич, останнім часом дівчина чергувала з рятувальниками в Києві. І саме у той момент, коли бігла допомагати рятувати поранених, стався повторний удар, який забрав її життя.

Єва Ройтер прийшла у батальйон «Госпітальєри» у листопаді 2022 року
Єва Ройтер прийшла у батальйон «Госпітальєри» у листопаді 2022 року
фото: Яна Зінкевич

«Наша Планочка, наша Еліс. Їй було лише 25. Єва була художницею й мистецтвознавицею, працювала в геймдеві, здобула бакалаврат у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури», – розповіла про загиблу командирка медбатальйону.

За словами Зінкевич, у батальйон «Госпітальєри» Єва Ройтер прийшла листопаді 2022 року і «маючи повне право залишитися в тилу, вона обрала рятувати чужі життя».

Єва Ройтер вивозила поранених, дбала про забезпечення Медичних сил, брала участь у кампанії «Ветерани різні. Перемога одна»
Єва Ройтер вивозила поранених, дбала про забезпечення Медичних сил, брала участь у кампанії «Ветерани різні. Перемога одна»
фото: соцмережі

Яна Зінкевич розповідає, що Єва була невтомною: вивозила поранених, дбала про забезпечення Медичних сил, брала участь у кампанії «Ветерани різні. Перемога одна». Єва була надзвичайно ініціативною, рішучою та сміливою дівчиною.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія здійснила кілька хвиль балістичної атаки на Київ. У столиці пролунала серія потужних вибухів, а Повітряні сили та міська влада закликали мешканців терміново перебувати в укриттях. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування, пожежі та пошкодження житлових будинків у кількох районах міста, є загиблі та постраждалі. Рятувальники й медики продовжують працювати на місцях влучань, а інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Теги: Київ обстріл рятувальники влада Яна Зінкевич перемога

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