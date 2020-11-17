У Нідерландах вирішили пом’якшити карантин

У Нідерландах дозволили працювати театрам, музеям та іншим громадським закладам

У Нідерландах пом’якшили обмеження на тлі зниження темпів поширення коронавірусу в країні.

Про це повідомляє видання NL Times.

Працювати дозволили театрам, музеям та іншим громадським закладам.

«Цифри все ще занадто високі, але тренд - на зниження, це добре», - сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

З середи, 18 листопада в країні відновлять роботу театри, музеї, кіно, клуби, басейни, зоопарки та тематичні парки. У приміщеннях, де можна сидіти, зможуть перебувати до 30 осіб. На вулиці можна буде гуляти групами по чотири людини, а додому запрошувати до трьох осіб у день.

Однак Рютте не згадав, які правила почнуть діяти під час новорічних свят.

«Ми сподіваємося, що зможемо зробити обережний проміжний крок у середині грудня. Є велика потреба відсвяткувати Різдво», - сказав міністр охорони здоров'я Уго де Йонг.

Всього з початку пандемії в Нідерландах заразилися коронавірусом понад 450 тисяч осіб, понад 8,6 тисяч померли.

Також нагадаємо, що Франція подолала пік другої хвилі пандемії коронавірусу.

Крім того, Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.