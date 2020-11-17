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    У світі

    У Нідерландах вирішили пом’якшити карантин

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    У Нідерландах вирішили пом&rsquo;якшити карантин - У Нідерландах вирішили пом’якшити карантин
    У Нідерландах вирішили пом’якшити карантин

    У Нідерландах дозволили працювати театрам, музеям та іншим громадським закладам

    У Нідерландах пом’якшили обмеження на тлі зниження темпів поширення коронавірусу в країні.

    Про це повідомляє видання NL Times.

    Працювати дозволили театрам, музеям та іншим громадським закладам.

    «Цифри все ще занадто високі, але тренд - на зниження, це добре», - сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

    З середи, 18 листопада в країні відновлять роботу театри, музеї, кіно, клуби, басейни, зоопарки та тематичні парки. У приміщеннях, де можна сидіти, зможуть перебувати до 30 осіб. На вулиці можна буде гуляти групами по чотири людини, а додому запрошувати до трьох осіб у день.

    Однак Рютте не згадав, які правила почнуть діяти під час новорічних свят.

    «Ми сподіваємося, що зможемо зробити обережний проміжний крок у середині грудня. Є велика потреба відсвяткувати Різдво», - сказав міністр охорони здоров'я Уго де Йонг.

    Всього з початку пандемії в Нідерландах заразилися коронавірусом понад 450 тисяч осіб, понад 8,6 тисяч померли.

    Також нагадаємо, що Франція подолала пік другої хвилі пандемії коронавірусу.

    Крім того,  Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

    Теги: міністр кіно Нідерланди музеї карантин коронавірус
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