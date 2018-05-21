Київський клуб скасував концерт Козловського через його виступ у Москві

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Адміністрація клубу запевняє, що не отримувала погроз від націоналістів

Київський клуб Caribbean Club скасував концерт українського співака Віталія Козловського через його виступ на концерті у Москві 9 травня.

Про це Громадськомуповідомили в адміністрації закладу. Зазначається, що рішення ухвалило керівництво клубу, і жодних погроз з боку людей, які ймовірно планували б зірвати концерт, не надходило.

«Адміністрація Caribbean Club 11/05 скасувала концерт Віталія Козловського. Цей концерт не відбудеться 21 травня чи в інший день. Будь-яка інша інформація є неправдивою», — також йдеться у повідомленні на сайті клубу.

Раніше праворадикальна організація «Сокіл» заявила про намір блокувати концерт Козловського, запланований у Києві на 21 травня.

Згідно з заявою організації, це відповідь на виступ артиста на концерті у Москві 9 травня.

Раніше стало відомо, що 9 травня Козловський провів у Росії, де брав участь в концерті, присвяченому Дню перемоги в Москві.

Козловський підтвердив інформацію про те, що брав участь у концерті в Москві, присвяченому Дню перемоги. За словами співака, він погодився виступити у Москві, тому що «отримав запрошення від українців, які живуть у Росії».

Нагадаємо, львівський нічний клуб «Галерея лицарів» скасував виступ Віталія Козловського, запланований на 18 травня. Причиною став згаданий виступ Козловського у Москві.