Велика Британія провела випробування лазерної зброї: може збивати дрони

На відміну від звичайної зброї, лазерна фактично не обмежена кількістю боєприпасів

У Великій Британії протестували високоенергетичну лазерну зброю з бронетехніки – вона може збивати дрони в повітрі, що і відбулося під час випробувань. Про це повідомило міністерство оборони країни.

Повідомляється, що Британія вбудувала лазер у бронетранспортер Wolfhound. Принцип роботи лазера полягає в тому, що він направляє інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії до своєї мети за допомогою вдосконалених датчиків і систем відстеження, які гарантують фіксацію та точність у реальному часі.

На відміну від звичайної зброї, лазерна фактично не обмежена кількістю боєприпасів. Це може стати економічно ефективною альтернативою деяким іншим видам озброєння.

«Успішне випробування цієї системи лазерної зброї є значним кроком вперед у нашому розвитку можливого майбутнього оборонного потенціалу та демонструє британську інженерну досконалість», – сказала міністр оборонних закупівель і промисловості Марія Ігл.

Лазер був розроблений у співпраці Міністерства оборони США з питань оборонного обладнання та підтримки (DE&S) і Лабораторії оборонної науки і технологій під керівництвом Raytheon UK.

«Це все ще нова технологія, але світ змінився, і ми бачимо все більше використання дронів у бойовому просторі. Це вимагає економічно ефективнішого рішення для захисту наших військ. Здатність відстежувати та знищувати безпілотники, що рухаються, дасть військам Великої Британії оперативну перевагу, і ці успішні випробування продемонстрували, що ми на шляху до досягнення цієї мети», – сказав керівник групи спрямованої енергетичної зброї DE&S Стівен Воллер.

Нагадаємо, на початку року міністерство оборони Великої Британії заявило про перше успішне випробування лазерної зброї проти повітряних цілей. Так, система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire вперше здійснила потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях на полігоні у Шотландії. У міністерстві зазначили, що дальність дії зброї DragonFire засекречено, але це «зброя прямої видимості і може уражати будь-яку видиму ціль». Лазерна зброя працює з точністю, еквівалентною влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 м.

До слова, військово-морські сили Великої Британії отримають до шести нових кораблів, які володіють лазерною зброєю та можливостями із запуску безпілотників, заявив міністр оборони країни Грант Шаппс. Він запевнив, що військово-Морські сили винесли уроки з війни в Україні, і що зі зміною характеру морської війни також змінювалися і типи кораблів, необхідних для морської піхоти.